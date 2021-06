Euro 2020: Το… σημάδι που δείχνει τίτλο για την Αγγλία

Οι… κατάρες έσπασαν χθες στο «Γουέμπλεϊ», καθώς η Αγγλία κατάφερε επιτέλους να κάνει πρεμιέρα σε Euro με το… δεξί, επικρατώντας της Κροατίας με 1-0 χάρη στο γκολ του Ραχίμ Στέρλινγκ. Από την άλλη, αυτή ήταν για τους Κροάτες η πρώτη τους ήττα σε πρεμιέρα Euro.

Μία ήττα η οποία ωστόσο μπορεί να δώσει και… κούπα! Η Εθνική ομάδα της Κροατίας φαίνεται πως έχει το… χάρισμα. Διότι, όποτε χάνει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, συνήθως δίνει στη νικήτρια ομάδα και την κούπα!

Στις τελευταίες τρεις μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα που έχει καταφέρει να κερδίσει την Κροατία, έχει πανηγυρίσει στο τέλος και την κατάκτηση της! Τελευταία φορά, ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, όπου η Γαλλία επικράτησε της Κροατίας στον τελικό.

Μία σύμπτωση, που κάνει τους Άγγλους να ονειρεύονται πως ήρθε όντως η ώρας τους. Να ονειρεύονται πως το… It’s coming home θα πάρει σάρκα και οστά. Ο χρόνος θα δείξει εάν η ιστορία θα επαναληφθεί στο τέλος…

Croatia 🇭🇷 have lost against the eventual winner in three of their last four major tournaments. [opta] #EURO2020 pic.twitter.com/apussiIDCL

— RouteOneFootball (@Route1futbol) June 13, 2021