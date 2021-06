Τσιτσιπάς: Η ζωή του παιδιού – θαύμα του παγκόσμιου τένις

Έκανε αδιαμφισβήτητα την Ελλάδα να βλέπει τένις. Έκανε τους Έλληνες να φωνάζουν… σε κάθε μπάκχαντ λες και έβαλε γκολ η Εθνική του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Δεν είναι και λίγο… Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι είναι μόλις 22 ετών.

Ο λόγος για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό παίρνοντας το δρόμο για τον μεγάλο τελικό του Roland Garros, αφού επικράτησε με 3-2 σετ του Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για την μεγαλύτερη επιτυχία στην ήδη «πλούσια» καριέρα του έλληνα τενίστα. Αφού παράλληλα αποτελεί τον πρώτο έλληνα που προκρίνεται σε τελικό Γκραν Σλαμ. Μια επιτυχία που μόνο… έκπληξη δεν αποτελεί.

Μέσα σε περίπου 5 χρόνια ο Στέφανος Τσιτσιπάς «έτρεξε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έχει καταφέρει να διαγράψει μια διαδρομή στο παγκόσμιο τένις, που άλλοι δεν κατάφεραν σε μια καριέρα ολόκληρη!

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως πριν καν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια είχε ανέβει στην κορυφή του κόσμου, ως νο 1 της κατηγορίας juniors, και είχε ήδη στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης.

Αυτά δεν ήταν τίποτα μπροστά σε όσα ακολούθησαν. Σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης (τον προσπερνάνε μόνο οι θρύλοι του αθλήματος Ναδάλ, Τζόκοβιτς, καθώς και οι Μεντβέντεφ και Τιμ).

Είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει μπει στους 100 καλύτερους τενίστες και ο πρώτος (και μέχρι σήμερα ο μοναδικός) που κατέκτησε τίτλο Γκράν Σλαμ της περιόδου Open στην κατηγορία εφήβων (Junior), όταν κατέκτησε το διπλό του Γουίμπλεντον αγοριών το 2016 με συμπαίκτη τον Eσθονό Κένεθ Ράισμα.

Έχει κερδίσει συνολικά πέντε τίτλους ATP singles Futures καθώς και έξι ATP τίτλους Futures στο διπλό.

Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά αν οι γονείς του περίμεναν την τόσο γρήγορη εξέλιξη του γιου τους.

Σίγουρα όμως, είναι εκείνοι που τον έβαλαν από παιδική ηλικία στο «κόλπο». Ο πατέρας του, Απόστολος, επαγγελματίας προπονητής του τένις με εκπαίδευση στο εξωτερικό, και η μητέρα του Yuliya Salnikova, διακεκριμένη τενίστρια με τα χρώματα της Σοβιετικής Ένωσης, είχαν μεγάλα όνειρα για το παιδί τους -όλα συνδεδεμένα με ρακέτες και κίτρινα μπαλάκια. Και τα κατάφεραν!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μεγάλωσε πρακτικά στα γήπεδα τένις του Αστέρα Βουλιαγμένης, εκεί όπου οι γονείς του εργάζονταν ως προπονητές.

Το 2004 αρχίζει μαθήματα στον όμιλο αντισφαίρισης Γλυφάδας, με τον Γιώργο Φουντούκο.

Σε αντίθεση όμως με τις glamorous εικόνες του σπορ των πλουσίων (όπως λέγεται από πολλούς), ο Τσιτσιπάς δεν τα βρήκε όλα ρόδινα στη ζωή του. Γόνος πολύτεκνης οικογένειας, με τους γονείς να στηρίζουν τα όνειρά του όσο μπορούν, δεν είχε την κλασική άνεση που είχαν άλλοι συναθλητές του.

Για αυτόν η επιτυχία ήταν μονόδρομος -χωρίς αυτήν δε θα μπορούσε να συνεχίσει. Ρίσκαρε, σχεδόν άφησε το σχολείο και τα γνωστά νεοελληνικά όνειρα για πτυχίο, προπονήθηκε ακόμα πιο σκληρά και κατάφερε να κοιτά το μέλλον με απόλυτη αισιοδοξία, καθώς η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη.

Όταν ερωτήθηκε από την ισπανική εφημερίδα Mundo Deportivo αν ο στόχος του είναι το Νο 1, απάντησε με ιδιαίτερη ωριμότητα για την ηλικία του πως «βλέπω την κορυφή μακριά, αλλά το Νο 1 είναι ένας περιορισμός, δεν είναι ο μόνος στόχος μου, αν και πιστεύω σε μένα. Το τένις δεν είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα και όντας ο πρώτος στη χώρα μου που μπήκε στο Τop 100, θέλω να επιτύχω περισσότερα πράγματα απ’ το να κατακτήσω την πρωτιά. Νιώθω ήδη υπερήφανος, αλλά θα ήθελα να εμπνεύσω τους ανθρώπους και τα παιδιά να παίξουν τένις -αυτό είναι πολύ περισσότερο από το να κερδίζεις τίτλους Grand Slam ή Masters».

Ωστόσο, παραδέχτηκε πως όλα θα ήταν διαφορετικά αν δεν είχε συμβεί μια λεπτομέρεια, που άλλαξε τα πάντα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αν η αδελφή της μητέρας του δεν είχε βοηθήσει οικονομικά καθ’ όλη την πορεία του στο άθλημα, ίσως να μην ήταν εδώ που είναι απόψε.

Για μία πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά θα ήταν πολύ δύσκολο, ή ακόμα και ακατόρθωτο, να χρηματοδοτήσει τα ταξίδια του Στέφανου και την ίδια στιγμή να ανταποκριθεί στις ανάγκες των υπόλοιπων μελών της οικογένειας.

Πλέον, βέβαια, από το Νο 5, καθώς και από τα κέρδη του, υπάρχει περιθώριο για μία πιο άνετη ζωή, μιας και οι υψηλότερες αμοιβές έρχονται ανάλογα με τις διακρίσεις.

Παράλληλα ως νέος άνθρωπος, έχει δείξει από πολύ νωρίς τις κοινωνικές ανησυχίες του και στέκεται πάντα μπροστάρης όπου δει ότι υπάρχει ανάγκη, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την κινητοποίησή του για τους πυρόπληκτους της φονικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική και στο Μάτι το 2019.

Συγκλονισμένος, έσπευσε αμέσως από τον προσωπικό λογαριασμό του στα social media να περιγράψει την καταστροφή και την ανάγκη που έχουν εκεί οι άνθρωποι, κάλεσε τους ακόλουθούς του να συνδράμουν στην ενίσχυση και ο ίδιος έδωσε πρώτος το παράδειγμα, προσφέροντας 5.000 δολάρια.

Το 2019, την σπουδαία νίκη του επί του Τζόκοβιτς, πήγε στην κάμερα που κάλυπτε τον αγώνα και έγραψε στον φακό της «Pray for Greece», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι δεν ξεχνά την καταστροφή που βίωσε προ ημερών η χώρα του και να αποτίσει έναν φόρο τιμής στα θύματά της.

Μπορεί σήμερα όλη η Ελλάδα να πανηγυρίζει για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ωστόσο… δεν ήταν πάντοτε έτσι.

Στις 3 Δεκεμβρίου του 2020 ο έλληνας τενίστας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην χώρα μας, με μια ανάρτηση που έκανε στο Twitter, η οποία από τους περισσότερους θεωρήθηκε προκλητικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα». Υπενθυμίζουμε ότι τα Harrods είναι πολυτελές κατάστημα του Λονδίνου.

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 3, 2020