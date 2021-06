Tο Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επισήμως τον κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ.

Την τελική έγκριση του Πιστοποιητικού από τα κράτη-μέλη χαιρέτισε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς, με μήνυμά του στο Twitter: «Καλωσορίζω την επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ. Ανυπομονώ για την τελετή υπογραφής του κανονισμού, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 14 Ιουνίου στις 10.00 (ώρα Βρυξελλών)».

I welcome the formal adoption by @EUCouncil of the EU Digital COVID Certificate. 🇪🇺

I am now looking forward to the signing ceremony of the regulation, which will take place on next Monday at 10.00 in the @Europarl_EN. https://t.co/a0SCwRCpNJ

— Didier Reynders (@dreynders) June 11, 2021