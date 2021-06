Βαθμολογία

5: εξαιρετική, 4: πολύ καλή, 3: καλή, 2: ενδιαφέρουσα, 1: μέτρια, 0: απαράδεκτη

«Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Μπίλι Χόλιντεϊ» («The United States vs. Billie Holiday», ΗΠΑ, 2020)

Η νεαρή τραγουδίστρια Αντρα Ντέι που προτάθηκε για το Οσκαρ για τον ρόλο της Μπίλι Χόλιντεϊ στην ταινία βυθίστηκε με πάθος στον κόσμο της τραγικής τραγουδίστριας, βαθιά ταλαιπωρημένης, καταθλιπτικής προσωπικότητας, της οποίας ολόκληρη η ζωή, υπήρξε μια δυσβάσταχτη ταλαιπωρία (λόγος για τον οποίο τελικά δεν άντεξε και πέθανε πρόωρα σε ηλικία μόλις 44 ετών).

Ανάμεσα σε άλλα μεγάλωσε στον οίκο ανοχής στον οποίο εργαζόταν η μητέρα της, εθίστηκε στην ηρωίνη, υπήρξε θύμα σεξουαλικά καταναγκαστικής συμπεριφοράς, καταστάσεις που δεν επηρέασαν ποτέ το φυσικό ταλέντο της στο τραγούδι.

Στην ταινία του, ο Λι Ντάνιελς καταθέτει ξεχασμένα ντοκουμέντα σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η τραγουδίστρια μπήκε στο στόχαστρο της αμερικανικής κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα του Χάρι Σ. Ανσλινγκερ (Γκάρετ Χέντλουντ) γενικού διευθυντή του Γραφείου Καταπολέμησης Ναρκωτικών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Δηλωμένος ρατσιστής, ο Ανσλινγκερ και πίστευε ότι η τζαζ και γενικότερα η μαύρη μουσική είναι μουσική της ζούγκλας που μπορούσε να παρασύρει σε σημείο διαφθοράς τους λευκούς. Εμμένοντας στο ανελέητο, απάνθρωπο και δόλιο κυνηγητό που εξαπολύθηκε εναντίον της Χόλιντεϊ και με την βοήθεια της Ντέι, ο Ντάνιελς σκιαγραφεί ακαδημαϊκά αλλά γλαφυρά το πορτρέτο μιας αυθεντικής αγωνίστριας που ακόμα και στο κρεβάτι του θανάτου μπόρεσε να σταθεί στο ύψος της.

Το μεγάλο ατού της ταινίας είναι η ηθοποιός που ενσαρκώνει την τραγική αυτή φιγούρα και το σίγουρο είναι ότι ένα αστέρι έχει γεννηθεί.

Βαθμολογία: 3

ΑΘΗΝΑ: ΦΙΛΟΘΕΗ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΦΙΛΙΠ

———————————————————-

«Φυλακισμένοι» («Shorta», Δανία, 2020)

Το μονοήμερο εφιαλτικό οδοιπορικό δύο αστυνομικών της Κοπενγχάγης (Σίμον Σερς, Γιάκομπ Λόμαν), εγκλωβισμένων στην περιοχή του Σβάρντεργκάρντεν όπου κυριαρχεί ο νόμος των αραβικών γκέτο. Η κατάσταση είναι έκρυθμη διότι έχει προηγηθεί ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου ενός Αραβα στο κρατητήριο όπου ο ένας από τους δύο αστυνομικούς ήταν μάρτυρας και θέλει να καταθέσει την αλήθεια. Ο άλλος αστυνομικός ωστόσο, του οποίου τα νεύρα είναι μονίμως τεντωμένα, υπερασπίζεται τους συναδέλφους του.

Ενωμένοι στην δουλειά αλλά συγχρόνως αντίπαλοι, οι δύο άντρες μαζί με έναν κρατούμενο καλούνται να επιβιώσουν χωρίς βοήθεια ανάμεσα σε άγνωστα κτίρια, σοκάκια γεμάτα απρόβλεπτες παγίδες και ενώ γύρω τους επικρατεί μια κόλαση εξεγερθέντων. Τόσο το γύρισμα, όσο και η κλιμάκωση της ιστορίας γίνονται με αριστοτεχνικό τρόπο, η δράση ποτέ δεν εξαντλείται, ο κοινωνικός στοχασμός είναι διαρκώς παρών και οι δύο ηθοποιοί που υποδύονται τους αστυνομικούς, , έξοχοι. Μια ταινία που σε κάνει να σκέφτεσαι για αρκετή ώρα αφού την δεις.

Βαθμολογία: 3 ½

ΑΘΗΝΑ: ΛΑΟΥΡΑ – ΒΟΞ – ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ – ΑΛΕΚΑ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΔΕΥ ΤΡ ΤΕΤ)

———————————————————

«Μόνο αυτοί είδαν τον δολοφόνο» («Seules les bêtes», Γαλλία/ Γερμανία, 2019)

Μοιρασμένη σε κεφάλαια ανάλογα με τον κάθε ένα από τους πολλούς χαρακτήρες της, αυτή η ταινία είναι μια δαιδαλώδης τοιχογραφία της ανισορροπίας και του χάους που επικρατεί στις ανθρώπινες σχέσεις στους καιρούς μας. Με έξυπνο τρόπο ο Ελβετός σκηνοθέτης Ντόμιινικ Μολ εντάσσει το στοιχείο του θρίλερ καθώς στην ιστορία υπάρχει και ένα πτώμα. Όμως οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πραγματικά η δυναμική της ταινίας, καμιά φυσιολογική, όλες γεμάτες νοσηρά μυστικά, όλες βουτηγμένες στην στρυχνίνη.

Μέσα σε όλα, το διαδίκτυο παίζει κι αυτό τον σκοτεινό του ρόλο. Ο Μολ κινηματογραφεί την ιστορία του κοντά στο ύφος της «Βαβέλ» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου, με την σύμπτωση να παίζει σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας την οποία υπηρετούν ευπρεπώς οι Βαλέρια Μπορύντι Τεντέσκι, Ντενί Μενοσέ, Νταμιάν Μπονάρ και Λορ Καλαμί.

Βαθμολογία: 3

ΑΘΗΝΑ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (εκτός Τρίτης) – ΨΥΧΙΚΟ: (Πέμπτη: 21.15) (Παρ-Τετ: 20.50) – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΑΝΟΙΞΙΣ – ΜΑΡΙΛΕΝΑ – ΑΚΤΗ – ΚΟΡΑΛΙ (Σαρωνίδα) – ΤΥΜΒΟΣ Μαραθώνας ΘΕΣ/ΚΗ: ΑΛΕΞ

———————————————————

«Ο άνθρωπος που πούλησε το δέρμα του» («The Man Who Sold His Skin», διεθνής συμπαραγωγή 2020)

Υποψήφια εφέτος για το Οσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας, αυτή η ταινία της Τυνήσιας Καουτερ Μπεν Χάνια (ντεμπούτο στην σκηνοθεσία μεγάλου μήκους) πραγματεύεται το πολύ ενδιαφέρον θέμα της αδιανόητης θυσίας που πρέπει ορισμένες φορές να κάνουμε προκειμένου να πετύχουμε αυτό που θέλουμε: για να μπορέσει να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του που έφυγε για τις Βρυξέλλες ένας Σύριος (Γιάχια Μαχαϊνί) που έχει βρει καταφύγιο στο Λίβανο, δέχεται την πρόταση ενός αβάν γκαρντ καλλιτέχνη (Κοέν Ντε Μπόου) να μετατρέψει την πλάτη του σε καμβά. Θα γίνει ο ίδιος έργο Τέχνης και θα μπορεί να μετακινείται όπου οι περιστάσεις το απαιτούν. Η απόφαση αυτή αναπόφευκτα θα διαμορφώσει ριζικά την ζωή του όμως μέχρι πότε μπορεί να αντέξει αυτή την ζωή;

Η Καουτέρ Μπεν Χάνια φαίνεται να ελέγχει καλά το δύσκολο θέμα της, μέχρι την στιγμή τουλάχιστον που ο κεντρικός ήρωας γίνεται έκθεμα προκαλώντας διχογνωμία. Σε γενικές γραμμές μια ταινία που παρακολουθείται με περιέργεια αλλά την ίδια ώρα σε φέρνει σε αμηχανία λόγω των ακραίων καταστάσεων στις οποίες το σενάριο καταφεύγει, όχι πάντα με την πειθώ που περιμένεις. Βαμμένη ξανθιά, η Μόνικα Μπελούτσι περιφέρεται επίσης στην ταινία θυμίζοντας κάτι σαν ξωτικό.

Βαθμολογία: 3

ΑΘΗΝΑ: ΘΗΣΕΙΟN – ΕΛΛΗΝΙΣ – ΤΡΙΑΝΟΝ – ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ – ΛΑΟΥΡΑ – ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕΜΠΤΗ με ΚΥΡΙΑΚΗ) κ.α.

———————————————-

«Αυτοί που εύχονται τον θάνατό μου» («Those Who Wish Me Dead», ΗΠΑ, 2021)

Πολλά πρόσωπα με την δική τους ιστορία βρίσκονται στην ιστορία της περιπέτειας ΤΟΥ Τέιλορ Σέρινταν, όμως το αποτέλεσμα εδώ είναι άνευρο παρά το γεγονός ότι η ταινία βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση. Μια πυροσβέστης (Αντζελίνα Τζολί), ένα αγόρι (Φιν Λιτλ) που είδε τον πατέρα του (Τζεικ Γουέμπερ) να δολοφονείται, δύο αδίστακτοι δολοφόνοι (Νίκολας Χάουλτ, Εϊνταν Τζίλεν), μια μαύρη έγκυος (Μεντίνα Σένγκχορ), ο αστυνομικός φίλος της (Τζον Μπέρνταλ) είναι μερικοί από τους χαρακτήρες μιας ταινίας που δεν έχει καλές ισορροπίες αναμεσα στις καταστάσεις που περιγράφει και τα πρόσωπα που τις υπηρετούν. Για την ακρίβεια, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ταινίας είναι ότι η Τζολί, έχει την ίδια ακριβώς εικόνα που είχε όταν έπαιξε την Λάρα Κρόφτ πριν από 20 χρόνια. Κρίμα για τον σεναριογράφο της σπουδαίας ταινίας «Πάση θυσία» που εδώ σκηνοθετεί.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΦΛΟΙΣΒΟΣ – ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΛΣΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ – ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ΠΑΝΟΡΑΜΑ

———————————————-

Για το παιδί

«Tom and Jerry» (ΗΠΑ, 2021). Ο γάτος Τομ και ο ποντικός Τζέρι, τα θρυλικά καρτούν της Warner Bros, επιστρέφουν σε μια ευχάριστη ταινία που αναμειγνύει το κινούμενο σχέδιο με το ανθρώπινο στοιχείο (παίζουν εκτός άλλων οι και Μάικλ Πένα). Ο Τζέρι θα γίνει ο πονοκέφαλος του Τομ με φόντο ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης και λάφυρο ένα δαχτυλίδι αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ – ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΡΙΑΝ ΓΛΥΦΑΔΑ – ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΚΗΠΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ΕΛΛΗΝΙΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ

«Η Ράια και ο τελευταίος δράκος» (ΗΠΑ, 2021) του Ντον Χολ. Tαινία για όλη την οικογένεια, απευθυνόμενη κυρίως σε θεατές μικρής ηλικίας, η είναι το τελευταίο animation δημιούργημα από το επιτελείο καλλιτεχνών που βρίσκονται πίσω από την «Βαϊάνα» και το πολύ δημοφιλές στη χώρα μας «Ψυχρά κι Ανάποδα». Η δράση τοποθετείται στον φανταστικό κόσμο της ασιατικής Κουμάντρα, όπου μια γενναία πολεμίστρια, συνασπίζεται με τον Τελευταίο Δράκο και ανακαλύπτει προκειμένου να ενώσει τον διχασμένο λαό της.

Βαθμολογία: 3

ΑΘΗΝΑ: COΟL TVMVOS – ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΑΙΓΛΗ – ΑΛΕΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΘΕΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – ΑΜΥΝΤΑΣ κ.α. ΣΤΗ ΘΕΣ/ΚΗ: ΕΛΛΗΝΙΣ

Επανεκδόσεις

«Ο ρόζ πάνθηρας» («The pink panther» HΠA, 1963) Η πρώτη από τις πολλές κινηματογραφικές κωμωδίες του Μπλέικ Εντουαρντς με τον Πίτερ Σέλερς στον ρόλο του γκαφταζή αστυνομικού Ζακ Κλουζό στα ίχνη του διαμαντιού που είναι ο τίτλος της ταινίας. Δεν έχει χάσει καθόλου από την αρχική, κοσμοπολίτικη φρεσκάδα της και περιέχει κάποιες τόσο αστείες σκηνές που μπορούν να σε ρίξουν από το κάθισμα. Η μουσική του Χένρι Μαντσίνι σιγοψιθυρίζεται ακόμα και τα κινούμενα σχέδια των τίτλων αρχής ήταν τόσο επιτυχημένα που ακολούθησαν δική τους καριέρα στην τηλεόραση. Εμπειρία γέλιου με τα όλα της!

Βαθμολογία: 4 ½

AΘΗΝΑ: ΕΚΡΑΝ – ΑΜΙΚΟ – ΗΛΕΚΤΡΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ

«Σε ένα έρημο τόπο» («In a lonely place», ΗΠΑ, 1950). Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ντόροθι Χιούζ, αυτή η ταινία που προβλήθηκε στην εποχή της ως «Διψασμένος για ηδονή» αξίζει κυρίως για την εμφάνιση του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ σε έναν από τους πιο περίπλοκους και σύνθετους ρόλους της καριέρας του, εκείνον του συγγραφέα που θεωρείται ύποπτος φόνου. Αρκετά νοσηρό αλλά πολύ ατμοσφαιρικό νουάρ σκηνοθετημένο από τον Νίκολας Ρέι (από τις πρώτες ταινίες του) που αργότερα θα γύριζε τον «Επαναστάτη χωρίς αιτία» με τον Τζέιμς Ντιν.

Βαθμολογία: 3