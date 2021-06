Όχι μία, αλλά τρεις φορές μέσα σε μία μέρα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στις ελευθερίας που θα έχουν οι εμβολιασμένοι.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε επισήμως χτες την κουβέντα περί προνομίων τόσο από τη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και από το βήμα της βουλής αλλά και στην παρέμβαση που έκανε στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου.

«Η επιτροπή βιοηθικής θα συνεδριάσει και η κυβέρνηση θα αποφασίσει με γνώμονα τη δημόσια υγεία. Για τους υπόλοιπους τομείς η ίδια η ζωή και πραγματικότητα θα… διευκολύνσεις για πολίτες εμβολιασμένους, είπε ο πρωθυπουργός αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι αφενός θα γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού και αφετέρου θα υπάρξει «αυτορρύθμιση» καθώς ο μη εμβολιασμένος ενδεχομένως να έχει συνέπειες που δεν θα πηγάζουν από κάποιο νόμο αλλά θα είναι αποτέλεσμα των κανόνων της αγοράς.

Ωστόσο η κουβέντα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά ορθάνοικτο το ενδεχόμενο να υπάρξουν covid-free μαγαζιά στην εστίαση, λέγοντας πως παραδείγματος χάριν κανείς δεν θα μπορεί να απαγορεύσει σε έναν επιχειρηματία της εστίασης να δέχεται μόνο εμβολιασμένους.

Τα προνόμια σε εστιατόρια, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες και σε άλλους χώρους, όπως σε κινηματογράφους και καφετέριες, που πρώτο είχε παρουσιάσει το in.gr, θα είναι μόνο ένα σκέλος του… «πακέτου προνομίων» για τους εμβολιασμένους.

Τα προνόμια για εμβολιασμένους στη διασκέδαση

Σύμφωνα με αυτό το πακέτο, η είσοδος θα είναι ελεύθερη στους παραπάνω χώρους για όσους έχουν εμβολιαστεί και θα επιτρέπεται σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί μόνο με την επίδειξη αρνητικών τεστ.

Επίσης οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πολιτιστικά γεγονότα, όπως συναυλίες, θέατρα και σινεμά, καθώς και στα γήπεδα από την νέα αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα σε παρέμβασή του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security» αναφέρθηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα δίνοντας τον τόνο για τις δραστηριότητες στις οποίες οι εμβολιασμένοι θα αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση.

«Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολλά εστιατόρια που θα μας πουν και θα τους δώσουμε το δικαίωμα να το κάνουν, ότι δέχονται μόνο εμβολιασμένους πελάτες. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν είναι εμβολιασμένοι, ειδικά οι νέοι, δεν έχουν τα ίδια επίπεδα ελευθερίας όπως άλλοι εμβολιασμένοι πολίτες της ίδιας ηλικίας».

Ο κ. Μητσοτάκης με την αναφορά αυτή θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα προς τους νέους να συμμετάσχουν μαζικά στην διαδικασία εμβολιασμού, ειδικά από την στιγμή που θα είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια.

Το εμβόλια θα «τελειώσουν» και τα self test – Ελευθερία και στις μετακινήσεις

Την ίδια ώρα εκτός του να επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος εμβολιασμένων σε διάφορους χώρους, επίσης στο τραπέζι της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει υποχρέωση για αυτοδιαγνωστικό τεστ κάθε εβδομάδα.

Το συγκεκριμένο προνόμιο θα ισχύσει από τις 15 Ιουνίου και σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Επίσης πιθανότατα να δοθούν διευκολύνσεις στις μετακινήσεις, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, όπως για παράδειγμα το να μην υποβάλλονται οι εμβολιασμένοι σε rapid test.

«Τα επόμενα προνόμια θα πρέπει να ζυγιστούν πολύ σωστά, ούτως ώστε να είναι προνόμια που μπορούν να κάνουν χρήση αυτοί μεν που έχουν εμβολιαστεί, αλλά χωρίς να δημιουργούνται έντονες διακρίσεις με τις επακόλουθες διαμαρτυρίες των ανθρώπων που έχουν ακόμα πλημμελώς εμβολιαστεί ή περιμένουν να εμβολιαστούν. Πάντα θα υπάρχει ένα μέτρο, ώστε να μην δοθεί η εντύπωση της πλήρους χαλάρωσης» είχε πει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Πότε θα πετάξουν τις μάσκες οι εμβολιασμένοι

Στο μεταξύ σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αναδεικνύεται το θέμα της μη χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από τους πλήρως εμβολιασμένους (κάτι ανάλογο εφαρμόζεται στις ΗΠΑ).

Πάντως προς το παρόν δεν αναμένονται σχετικές αποφάσεις, καθώς είναι δύσκολο να ελεγχθεί πόσοι από τους πολίτες που κυκλοφορούν χωρίς μάσκα έχουν κάνει το εμβόλιο.

Ωστόσο δεν αποκλείεται να μπει και αυτό στη λίστα με τα προνόμια που θα έχουν οι εμβολιασμένοι από το φθινόπωρο.