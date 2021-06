Αδιανόητα σχόλια διατύπωσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερτνογάν, πριν από μια δεκαετία, βάλλοντας κατά του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης και του Ισραήλ, σύμφωνα με άρθρο του Αμπντουλάχ Μποζκούρτ στο Nordic Monitor.

«Όταν θα έχω μια ευκαιρία, ξέρω τι να κάνω με το ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και το Ισραήλ. Θα γ@@@σω τις μητέρες τους. Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ είναι τόσο τρομοκράτες όσο και το Ισραήλ», είπε ο Ερντογάν, που τότε ήταν ακόμη πρωθυπουργός μιλώντας σε πιστούς βουλευτές του, κατά την διάρκεια ιδιωτικής συνάντησης.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν προσπαθεί αδιάκοπα να εκπληρώσει μια μυστική υπόσχεση που έδωσε στον στενό κύκλο των συνεργατών του πριν από μια δεκαετία, η οποία ήταν να διαταράξει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ όταν είχε την ευκαιρία και να εδραιώσει τη δύναμή του.

Η υπόσχεση αποκαλύφθηκε το 2011 από Τούρκους ανακριτές που διερευνούσαν το δίκτυο της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν (IRGC) στην Τουρκία, σύμφωνα πάντα με τον Bozkurt.

Ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, το ιστορικό των δηλώσεων του Προέδρου Ερντογάν δείχνει ότι έχει εκπληρώσει σε κάποιο βαθμό την υπόσχεσή του προκαλώντας προβλήματα μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας σε αρκετά θέματα.

Δυσαρέσκεια

Όπως συνεχίζει το Nordic Monitor, τα εξωφρενικά σχόλια που διατύπωσε ο Ερντογάν ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σχετικά με την προτεινόμενη δημιουργία μιας νέας βάσης ραντάρ στην περιοχή Kürecik της Μαλάτειας ως μέρος του πυραυλικού αμυντικού συστήματος του ΝΑΤΟ ενάντια στο Ιράν.

Ο Ερντογάν σαφώς δεν ήταν ευχαριστημένος με τα σχέδια του ΝΑΤΟ που διατυπώθηκαν στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Λισαβόνας το 2010, αλλά εκείνη την εποχή ένιωθε ότι έπρεπε να υποκύψει ενόψει της πίεσης των στρατιωτικών και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών της Συμμαχίας που θεωρούσαν το Ιράν απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας. Η τουρκική κυβέρνηση είχε ήδη μακρές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ιδίως για τον χαρακτηρισμό του Ιράν ως απειλής για τη Συμμαχία, αλλά και για την πιθανή ανταλλαγή πληροφοριών με το Ισραήλ.

Ο Ερντογάν αισθάνθηκε ιδιαίτερα την πίεση από τον τουρκικό στρατό, ο οποίος υποστήριζε το έργο του ΝΑΤΟ, και δεν είχε συγκεντρώσει αρκετή δύναμη στα χέρια του για να ξεπεράσει αυτήν την αντίσταση. Τον Σεπτέμβριο του 2011, Τούρκοι αξιωματούχοι υπέγραψαν ένα μνημόνιο με τις ΗΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη του αμερικανικού ραντάρ στο Kürecik ως μέρος ενός πυραυλικού αμυντικού συστήματος που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα ευρωπαϊκά μέλη της συμμαχίας από απειλές πυραύλων.

Οι προσωπικές σκέψεις του Ερντογάν για τη βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ εντοπίστηκαν σε μια μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (flash drive) που έφτασε περιπετειωδώς στο Αστυνομικό Τμήμα της Κωνσταντινούπολης το 2011.

Μέρος του εγγράφου που ανακτήθηκε από το flash drive που βρέθηκε στην κατοχή στελέχους της ομάδας Quds Τουρκία και παρουσιάζει το Nordic Monitor:





Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση που έχει στη διάθεσή του το Nordic Monitor και φέρει τον τίτλο «FÜZE KALKANI GÖRÛŞLER.doc», η μετάφραση του εγγράφου στα αγγλικά έχει ως εξής:

“Location: Istanbul, Çamlıca Hill.

“Date: 19 October 2010

“Seracettin Karayağız, deputy from Muş province / Hayrettin Çakmak, deputy from Bursa (and seven acquaintances]

“Seracettin Bey says Turkey had in the past turned its Iranian border area into a front line [battle] for the US, Europe and Israel. But today Turkey does won’t allow this area to become a front line and is resisting such attempts. It is even going beyond this by rapidly strengthening its ties with Iran and other neighboring countries, establishing economic, political and military relations and strengthening them.

“At this time, the US pressure on Turkey for a missile shield is not well intentioned. In the background of this demand that aims to contain Turkey lies an effort to sabotage our relations with our neighbors. As it was in the past, they want to put Turkey in a relationship of unilateral dependency [with the NATO/the West]. This situation is a trap that will destroy all the relations we have developed over the last eight years. And Tayyip Bey is aware of this, thinks the same and says the same things.

(Here, Mr. Hayrettin intervenes in the conversation and adds that Prime Minister [Erdogan] said: “When I get a chance, I know what to do with NATO, Europe and Israel. I’m going to f*ck their mothers. NATO and the US are as terrorist as Israel.”)

“Seracettin Bey: They do not want a Turkey that will be self-sustaining. It’s also important to know that stopping Iran is an important objective for them, and for that it is imperative that Turkey side with them. Moreover, Mr. Tayyip does not want to lose anything from this point forward. He wants to be influential in Africa and the Middle East. If we take a step back as the US wants on this missile shield, we would be denying what we have said and done so far. The Tayyip I’ve come to know will spoil this [NATO plan].”

In 2014, Erdoğan managed to hush up the Quds Force investigation and dismissed the police chiefs and prosecutors who were involved in the investigation, which incriminated his senior aides. In 2016, he dealt a severe blow to NATO by launching a massive purge of almost all pro-NATO staff officers including two-thirds of all generals and admirals from the alliance’s second largest army using a false flag coup as a pretext.

Η έκθεση

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Hayrettin Çakmak, ένας σκληροπυρηνικός ισλαμιστής αξιωματούχος από την επαρχία της Προύσας και ύποπτος για την έρευνα του IRGC, ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων στην ιδιωτική συνάντηση με τον Ερντογάν. Ο άλλος βουλευτής ήταν ο Seracettin Karayağız, αξιωματούχος από την επαρχία Μους και επίσης σκληροπυρηνικός ισλαμιστής.

Στις 19 Οκτωβρίου 2010 και οι δύο βουλευτές ανέφεραν τι τους είπε ο Ερντογάν για τη βάση ραντάρ στον Hüseyin Avni Yazıcıoğlu, έναν καταδικασμένο κακοποιό που είχε εκτίσει χρόνια στη φυλακή για τρομοκρατικές ενέργειες σε σχέση με την IRGC στο παρελθόν. Η ιδιωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε έναν χώρο στην περιοχή Çamlıca της Κωνσταντινούπολης, με θέα στον Βόσπορο. Ο Yazıcıoğlu συνέταξε αργότερα ένα αρχείο σχετικά με τις λεπτομέρειες της συνομιλίας.

Σύμφωνα με το Nordic Monitor, όταν η σύζυγος του Yazıcıoğlu θέλησε να τον εκθέσει στις αρχές, εξαιτίας των προβλημάτων που είχαν στον γάμο τους, έδωσε όλα αυτά τα αρχεία στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί τότε θεώρησαν ότι πρόκειται για μια απλή περίπτωση ενδοοικογενειακής αντιδικίας. Όταν εξέτασαν όμως τα αρχεία και είδαν τους εμπλεκόμενους, συνειδητοποίησαν τη σοβατότητα των δεδομένων και ενημέρωσαν τις αρχές που διεξήγαγαν την έρευνα για την εμπλοκή των Ιρανών.

«Σιώπησε» την έρευνα

Το 2014, όμως, ο Ερντογάν «σιώπησε» την έρευνα που διεξαγόταν για τους Ιρανούς στην Τουρκία, ενώ το 2016, με αφορμή το αποτυχημένο πραξικόπημα, εκκαθάρισε όλους τους «επικίνδυνους» Τούρκους αξιωματούχους και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που τάσσονταν υπέρ του ΝΑΤΟ, όπως αναφερει η ίδια πηγή.

Από τότε, ο Ερντογάν φαίνεται ότι τήρησε την «υπόσχεσή» του προς το ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και το Ισραήλ, καθώς, όπως υπενθυμίζει το Nordic Monitor, απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ πως το Ιράν είναι απειλή, συνήψε στενές συνεργασίες με την Τεχεράνη, αγόρασε από τη Ρωσία τους S-400, στράφηκε εναντίον του Ισραήλ, αλλά και φλερτάρει με την ιδέα να διώξει τους Αμερικανούς από τη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ.