Premier League: Σάρωσε τα βραβεία η Μάντσεστερ Σίτι

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

Αφού κατάφερε να κατακτήσει με άνεση την Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι είδε τα δύο μεγάλα ατομικά βραβεία της σεζόν να καταλήγουν στο στρατόπεδό της.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή, τόσο το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της σεζόν όσο και αυτό του καλύτερου προπονητή κατέληξαν σε χέρια Πολιτών.

Ο Ρούμπεν Ντίας ήταν αυτός που κέρδισε δίκαια το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή, καθώς ήταν εκείνος που μεταμόρφωσε την εικόνα της Σίτι, οδηγώντας την στην κατάκτηση του 7ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Από την άλλη, για το βραβείο του προπονητή δεν υπήρχε καμία απολύτως αμφιβολία, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να κερδίζει δίκαια.

Announcing himself to the #PL in 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲

Introducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias

