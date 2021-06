Το SpaceX Dragon έφτασε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Το μεταγωγικό σκάφος της SpaceX που εκτοξεύτηκε την Πέμπτη, 3 Ιουνίου, έφτασε και προσδέθηκε με ασφάλεια στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρόκειται για την 22η αποστολή τροφοδοσίας που ολοκληρώνει η SpaceX με το μη επανδρωμένο σκάφος της να μεταφέρει μια ποικιλία οργάνων, εργαλείων και προμηθειών για το πλήρωμα του ΔΔΣ.

Το Dragon εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριδα με έναν πύραυλο Falcon 9. Το ταξίδι του σκάφους συνεχίστηκε την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή, πριν φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 5:09 το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και προσδεθεί με τον τομέα Harmony, δηλαδή την πλευρά του Σταθμού που «βλέπει» προς το διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η NASA έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω ανάρτησης στο Twitter, και ένα σχετικό βίντεο με μέρος της πτήσης του Dragon κατά την προσέγγισή του στο Διαστημικό Σταθμό.

The @SpaceX cargo Dragon flies into orbital daytime as it continues approach to the @Space_Station for docking this morning: pic.twitter.com/AbuLLzrXCq

— NASA (@NASA) June 5, 2021