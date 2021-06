Netflix: Μπαίνει στην αγορά των videogames;

Η Apple, η Microsoft, η Sony και η Google έχουν δοκιμάσει ήδη να δημιουργήσουν ένα «Netflix για games», προσφέροντας απεριόριστη πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη με πολλαπλούς τίτλους παιχνιδιών έναντι μιας μηνιαίας συνδρομής.

Όμως ένας αυξανόμενος αριθμός αναφορών δείχνει ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει έντονο ανταγωνισμό από την ίδια την υπηρεσία streaming.

Το Netflix φέρεται να έχει ξεκινήσει επαφές με μεγάλα κεφάλια της βιομηχανίας, με στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία μιας συνδρομητικής υπηρεσίας παιχνιδιών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του site τεχνολογίας the Information, αλλά και του Reuters.

Τα video games ήδη δεν είναι ξένα προς την πλατφόρμα. Το Netflix έχει ήδη παραχωρήσει σε σχεδιαστές παιχνιδιών δικούς του τίτλους, όπως το Stranger Things και το The Dark Crystal, με σκοπό τη δημιουργία games που θα στηρίζονται στην πλοκή τους. Και φυσικά, έχει προχωρήσει στην παραγωγή αρκετών «διαδραστικών ταινιών», συμπεριλαμβανομένου του Black Mirror: Bandersnatch και του Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend, που αξιοποιούν τεχνολογίες των video games και κάποιο βαθμό διαδραστικότητας.

Οι ταινίες και τα παιχνίδια αυτά αποτελούν τα πρώτα προσεκτικά βήματα της εταιρείας στη νέα αγορά, ενώ εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε στον Guardian ότι η ανταπόκριση του κοινού είναι ικανοποιητική.

«Τα μέλη μας απολαμβάνουν την πιο άμεση αλληλεπίδραση με τις ιστορίες που αγαπούν», σημείωσε, «μέσα από διαδραστικές ταινίες ή παιχνίδια που έχουν στηριχτεί σε σειρές. Επομένως είμαστε ενθουσιασμένοι στην προοπτική της δημιουργίας πιο διαδραστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου».

Ωστόσο, η κίνηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Μια απόφαση που δεν έχει ακόμη ληφθεί, είναι το κατά πόσον το ίδιο το Netflix θα αρχίσει να παράγει τα δικά του παιχνίδια, αλλά και αν η υπηρεσία gaming θα αξιοποιεί τεχνολογία streaming ή θα δημιουργεί εφαρμογές, οι οποίες θα μπορούν να εγκατασταθούν στις συσκευές των παικτών.

Φέτος τον Ιανουάριο, η εταιρεία ξεπέρασε τους 200 εκατ. εγγεγραμμένους στην υπηρεσία της.

Με πληροφορίες από Guardian