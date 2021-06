COVID-19, Vaccination for people aged over 85 years old at a Health Center in Athens on , January 20, 2021/COVID-19, Εμβολιασμός, των ατόμων άνω των 85 ετών στο Κεντρο Υγείας στα Καμίνια, στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 2021

Στην πορεία του κορωνοϊού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα εμβολιασμού αναφέρθηκε μιλώντας στο MEGA ο καθηγητής Πνευμονολογίας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης. «Είχαμε πει ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα όταν θα φτάσουμε ή θα πλησιάζουμε περίπου στο 50% του πληθυσμού που θα έχει πάρει την πρώτη δόση. Αυτό το νούμερο τώρα το πλησιάζουμε και έτσι προσεγγίζουμε τα πρόθυμα άτομα να εμβολιαστούν» σημείωσε ο κ. Τζανάκης, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάσει και μέχρι το 65% του πληθυσμού. Χωρίς «πέναλτι» για e-αποδείξεις οι φορολογικές δηλώσεις 2021 «Η υπερέκθεση των παρενεργειών από τα εμβόλια έχει προκαλέσει δυσπιστία στους πολίτες» «Όσο προσεγγίζουμε αυτόν τον αριθμό, πιάνουμε τα κομμάτια του πληθυσμού που δυσπιστούν, που φοβούνται και μετά οι άνθρωποι που είναι αρνητές του κοροναϊού και του εμβολίου, ευτυχώς είναι λίγοι» ανέφερε κ. Τζανάκης, τονίζοντας πως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα πρέπει να δει το επικοινωνιακό σκέλος της υπόθεσης. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπογράμμισε ότι η υπερέκθεση των παρενεργειών από τα εμβόλια έχει προκαλέσει δυσπιστία στους πολίτες. «Θα πρέπει δίπλα στους θανάτους από τα εμβόλια, να βάλουμε και τους θανάτους εκείνων που δεν εμβολιάστηκαν» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τζανάκης στο MEGA. Νέο καμπανάκι για άγνωστο «υβριδικό» κορωνοϊό Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share