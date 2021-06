A health worker prepares to vaccinate a school worker with a dose of China's CanSino COVID-19 vaccine during a mass vaccination for teachers and school staff against coronavirus disease in Mexico City, Mexico May 18, 2021. REUTERS/Edgard Garrido

Στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας αναφέρθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης της Τετάρτης για τον κοροναϊό. Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 14.371. Χωρίς «πέναλτι» για e-αποδείξεις οι φορολογικές δηλώσεις 2021 Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας είπε πως καταγράφηκε υποχώρηση κάτω από τα 2.000 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ενώ ο δείκτης θετικότητας είναι σταθερά κάτω από 4%. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για Pfizer & Moderna στους 18-29 Όσον αφορά τον εμβολιασμό, είπε πως σήμερα αναμένεται να ξεπεράσουμε τους 102.000 εμβολιασμούς ενώ συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 5,7 εκατομμύρια εμβολιασμοί και η Ελλάδα έχει ξεπεράσει το 20% των πλήρως εμβολιασμένων. Σε ερώτηση για το πότε θα «ανοίξουν» τα ραντεβού και με Pfizer και Moderna, εκτός του Johnson & Johnson για τους νέους 18 έως 29 ετών, ο υπουργός δήλωσε πως θα γίνουν ανακοινώσεις για ημερομηνίες την άλλη εβδομάδα. Νέο καμπανάκι για άγνωστο «υβριδικό» κορωνοϊό