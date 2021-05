Δύο αντιφατικά μηνύματα έστειλε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με την άφιξή του στην Ελλάδα.

Αφενός, υποστήριξε ότι έρχεται στη χώρα μας με θετική ατζέντα, θέλοντας έτσι να στείλει αρχικά το μήνυμα ότι δεν θέλει να δυναμιτίσει το κλίμα, αφετέρου με ανάρτησή του στο twitter έσπευσε να προκαλέσει την Αθήνα, κάνοντας λόγο για «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη.

Ο κ. Τσαβούσογλου βρίσκεται στην Κομοτηνή βρίσκεται για ιδιωτική επίσκεψη.

Ο τούρκος ΥΠΕΞ ταξίδεψε αεροπορικώς στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί μετέβη οδικώς στην Κομοτηνή.

Στις 11 .15 έφτασε στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής όπου έμεινε 45 λεπτά και συναντήθηκε με τους ψευδομουφτήδες Αχμέτ Μέτε της Ξάνθης και Ιμπραήμ Σερίφ της Κομοτηνής.

Στη συνέχεια μετέβη στο Μειονοτικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κομοτηνής «Τζελάλ Μπαγιάρ» όπου συνομίλησε με μέλη της Σχολικής Επιτροπής και αντιπροσωπεία μαθητών.

Μόλις βγήκε από το σχολείο κατέβηκε από το αυτοκίνητο και χαιρέτισε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.

Αμέσως μετά μετέβη στον οικισμό Θάμνα, εξω από την κομοτηνή και παρακάθισε σε γεύμα με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του στην Κομοτηνή ο τάφος του πρώην βουλευτή Ροδόπης Αχμέτ Σαδίκ και περίπου στις 4μ.μ. ο κ. Τσαβούσογλου αναμένεται να αναχωρήσει αεροπορικώς από την Αλεξανδρούπολη για την Αθήνα.

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.

The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021