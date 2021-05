Το συγκλονιστικό βίντεο της Τσέλσι για τον τελικό του Champions League

Ένα μαγικό βίντεο έφτιαξε η Τσέλσι για να προετοιμάσει τον κόσμο της ομάδας, αλλά και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να το απολάυσουν λίγο πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο για να «κονταροχτυπηθούν» με τη Μάντσεστερ Σίτι για το… ιερό δισκοπότηρο της Ευρώπης.

«Η ιστορία της περηφάνιας μας…

Από το Σαν Σίρο, στο Shed End.

Η περηφάνια μας κυλάει βαθιά μεσα μας…

Όταν μας αποκάλεσαν αουτσάιντερ, παίξαμε σαν Πρωταθλητές και ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις.

Ακόμα και στις απώλειες, βρήκαμε τη δύναμή μας.

Είναι οι στιγμές που μας διαμόρφωσαν. Είναι και στιγμές που μας στοίχειωσαν.

Άδικες αποφάσεις. Όταν έπεσαν οι θρύλοι μας, πέσαμε όλοι μαζί.

Όμως, ήμασταν έτοιμοι για την στιγμή μας…

Βασιλιάδες της Ευρώπης. Και τώρα, με τη νέα γενιά, η ιστορία συνεχίζεται να γράφεται…

Η περηφάνια μας, κυλάει βαθιά στο αίμα μας. Στους ανθρώπους μας. Αυτή είναι η περηφάνια μας.

Αυτές είναι οι στιγμές που μας διαμόρφωσαν… Τσέλσι».

‘These are the moments that make us.’ 👌#UCLFinal pic.twitter.com/idFNtB8ETd

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2021