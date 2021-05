Επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομία και οπαδούς Σίτι και Τσέλσι

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Οπόρτο ανάμεσα στην αστυνομία και σε ορισμένους οπαδούς των Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι.

Δυστυχώς τα… παρατράγουδα δεν έλειψαν λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στους «μπλε» και στους «πολίτες», καθώς ορισμένοι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε οργισμένες αντιπαραθέσεις με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Αυτό μάλιστα, γιατί παμπ και μπαρ κλείνουν στις 10.30 μ.μ. λόγω των μέτρων για τη μη διασπορά του κορωνοϊού, όμως αρκετοί δεν το σεβάστηκαν αυτό και προσπάθησαν να παραμείνουν σε αυτά, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία και να προκληθούν μικρές συμπλοκές, ενώ στο κέντρο της πόλης, δύο ομάδες οπαδών συγκρούστηκαν βίαια στους δρόμους την ώρα που επέστρεφαν στα ξενοδοχεία τους.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και σήμερα στους δρόμους του Οπόρτο, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια και να προκαλείται πάλι ένα μικρό χάος στην πόλη.

#Chelsea and #ManCity fans scuffle in Porto as #ChampionsLeague final party turns sour#UCLFinal #UCL #ManCityChelsea #UEFA pic.twitter.com/cqimzOonio

— Ruptly (@Ruptly) May 28, 2021