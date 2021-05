Τσέλσι, ο «κρυπτονίτης» του Πεπ

Βραδιά τελικού Champions League απόψε στο «Ντραγκάο», με τις Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο μεγαλύτερο ραντεβού της σεζόν!

Οι πρωταθλητές Αγγλίας του Πεπ Γκουαρντιόλα, απέναντι στους μεταμορφωμένους «μπλε» του Τόμας Τούχελ θα παλέψουν για την κούπα με τα μεγάλα… αφτιά! Μεγάλο φαβορί (τουλάχιστον στα χαρτιά) είναι η Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» να έχουν σύμφωνα με τους book τον πρώτο λόγο απόψε.

Ωστόσο η Τσέλσι έχει ένα έξτρα… boost. Η παράδοση των «μπλε» απέναντι στον Πεπ Γκουαρντιόλα είναι το στοιχείο που δίνει στην ομάδα του Τόμας Τούχελ ένα έξτρα κίνητρο για την αποψινή αναμέτρηση.

Ή μάλλον, η παράδοση του Καταλανού απέναντι στην Τσέλσι είναι αυτή που κάνει τη Σίτι να «τρομάζει» περισσότερο από ότι πρέπει. Διότι, η Τσέλσι είναι η ομάδα από την οποία ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει ηττηθεί περισσότερες φορές από κάθε άλλη ομάδα στην μεγάλη του καριέρα.

Συγκεκριμένα, ο Καταλανός έχει ηττηθεί από τους «μπλε» επτά (7) φορές, με τις δύο να είναι από τον Τόμας Τούχελ στα δύο τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο!

Thoughts on this Chelsea fans? 👀

Will the UEFA Champions League final be his eighth? 😮#FansvsFacts, with Mastercard#Priceless #UCL pic.twitter.com/3EVY4Jp9Ry

— Goal (@goal) May 28, 2021