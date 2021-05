Επέστρεψε στη Γιουβέντους ο Αλέγκρι

Έπειτα από δύο χρόνια, ο Μάσιμο Αλέγκρι πραγματοποίησε την επιστροφή του στον πάγκο της Γιουβέντους.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιταλός τεχνικός έχει υπογράψει ήδη συμβόλαιο μέχρι το 2025 με τους «μπιανκονέρι», με τις ετήσιες απολαβές να ανέρχονται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 53χρονος προπονητής βρισκόταν και στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα ψηλά για να διαδεχθεί τον Ζινεντίν Ζιντάν, όμως αποφάσισε να μην περιμένει τους «μερένχες» και να γυρίσει στο Τορίνο.

Ο Αλέγκρι υπήρξε προπονητής της «Γηραιάς Κυρίας» από το 2014 μέχρι το 2019, οδηγώντας την σε κατακτήσεις πέντε πρωταθλημάτων, τεσσάρων Κυπέλλων, δύο Σούπερ Καπ αλλά και δύο Champions League.

Η επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της νέας συνεργασίας των δύο πλευρών αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

Massimiliano Allegri has signed his contract until June 2025 as new Juventus manager, done and completed. Salary around €9m net per season. He’s back after he decided not to wait for Real Madrid – official statement in the next hours, here we go confirmed. ⚪️⚫️ #Juventus

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2021