Έγκριση για χρήση του εμβολίου Covid-19 της Pfizer στην ηλικιακή ομάδα των 12-15 ετών έδωσε την Παρασκευή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), έπειτα από την αντίστοιχη απόφαση της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

EMA’s human medicines committee #CHMP has today approved an application to extend the use of the Pfizer/BioNTech #COVID19vaccine (Comirnaty) to include children aged 12 to 15. #EMAPresser

