Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση αεροπειρατείας σε πτήση της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους της Λιθουανίας, όταν το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ της Λευκορωσίας προκειμένου οι Αρχές της χώρας να συλλάβουν τον αντικαθεστωτικό δημοσιογράφο Ρόμαν Προτάσεβιτς.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 171 άτομα από 12 χώρες -ανάμεσά τους και 11 έλληνες πολίτες- η ζωή των οποίων τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο από τη στιγμή που πράκτορες μυστικών υπηρεσιών, με πρόσχημα τρομοκρατικό κίνδυνο, υποχρέωσαν το αεροσκάφος να κάνει… μεταβολή και, ενώ κινείτο βόρεια, να στραφεί νοτιοανατολικά με κατεύθυνση το αεροδρόμιο της λευκορωσικής πρωτεύουσας.

Εν τέλει, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μετά από απειλή για βόμβα, η οποία όμως εν τέλει δεν ίσχυε. Αργότερα, δε, έγινε γνωστό ότι το αεροσκάφος αναχώρησε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Βίλνιους.

«Δέκα λεπτά πριν προσγειωθούμε στο Βίλνιους, μας ενημέρωσαν ότι πρέπει να κάνουμε αναγκαστική προσγείωση. Λέει ο πιλότος ότι πρέπει να κάνουμε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ. Δεν μας εξήγησε τον λόγο» περιγράφει στο MEGA έλληνας επιβάτης, ο οποίος βρισκόταν στο αεροπλάνο, λίγα μέτρα μακριά από τον Ρόμαν Προτάσεβιτς.

Όπως λέει, ενημέρωσαν τον πιλότο πως, αν δεν κατεβάσει το αεροπλάνο, θα το ρίξουν. «Όλα έγιναν από τον Πύργο Ελέγχου. Ενημέρωσαν τον πιλότο ότι αν δεν κατεβάσει το αεροπλάνο (σημ: στο Μινσκ) θα το ρίξουν».

Μετά την αναγκαστική προσγείωση, στο σημείο μετέβησαν κάποιοι υψηλόβαθμοι λευκορώσοι αστυνομικοί και συνέλαβαν τον αντιφρονούντα δημοσιογράφο.

Ο Ρόμαν Προτάσεβιτς μάλιστα, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από την Κυριακή, αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, καθώς κατηγορείται από το καθεστώς Λουκασένκο για τρομοκρατία και πρόκληση ταραχών. Ο ίδιος ζούσε ζει αυτοεξόριστος από το 2019 στη Λιθουανία, η οποία είχε απορρίψει αίτημα έκδοσης του στις λευκορωσικές Αρχές.

Ο δημοσιογράφος βρισκόταν στην Αθήνα για να καλύψει τη συμμετοχή της Σβετλάνα Τσιχανούσκαγια, πρώην υποψήφιας για τη λευκορωσική προεδρία και ηγέτιδας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, στις εργασίες του «Φόρουμ των Δελφών».

Σύμφωνα με ενημέρωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, «ο κ. Προτάσεβιτς ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, η οποία είχε συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών πρόσφατα». Ο ίδιος, δε, φέρεται να έμεινε στη χώρα μας λίγες ημέρες παραπάνω για να κάνει διακοπές.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πώς οι Αρχές της Λευκορωσίας ήξεραν για την παρουσία του στην Ελλάδα, καθώς και το ταξίδι του στη Λιθουανία, ούτως ώστε να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο σύλληψής του, ενώ μένει να φανεί κατά πόσο τον παρακολουθούσαν επί ελληνικού εδάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα μέρος του σχεδίου αρπαγής του 26χρονου δημοσιογράφου από το καθεστώς της Λευκορωσίας τέθηκε σε εφαρμογή επί ελληνικού εδάφους.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», ο Προτάσεβιτς όσο βρισκόταν ακόμα στο «Ελ. Βενιζέλος» φέρεται να επικοινώνησε με συναδέλφους του μέσω της πλατφόρμας που είχε δημιουργήσει στην εφαρμογή Telegram, ενημερώνοντάς τους ότι κάποιο άγνωστο σ’ αυτόν ρωσόφωνο άτομο τον πλησίασε και τον φωτογράφησε.

Εάν η μαρτυρία του ίδιου του δημοσιογράφου θεωρηθεί αξιόπιστη, τότε προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για την παρουσία και δράση ξένων πρακτόρων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Στο ίδιο συμπέρασμα -σύμφωνα με την ίδια πηγή- οδηγεί μια ακόμα πληροφορία, που πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από επίσημα χείλη.

Στην πτήση της Ryanair από Αθήνα επέβαιναν 170 επιβάτες. Μετά την αναγκαστική προσγείωσή της στο Μινσκ της Λευκορωσίας στο αεροπλάνο επιβιβάστηκαν για τον τελικό προορισμό τους έξι άτομα λιγότερα. Έλειπαν ο Προτάσεβιτς και η σύντροφός του, καθώς επίσης και τέσσερις ακόμα Ρώσοι υπήκοοι.

Θα πρέπει να θεωρείται πιθανό οι τέσσερις αυτοί άνδρες που ξεκίνησαν το ταξίδι τους από την Αθήνα να μετείχαν στη μυστική επιχείρηση αρπαγής και σύλληψης του δημοσιογράφου.

Αυτό θα μπορούσε να φανεί από τις λίστες των επιβατών της συγκεκριμένης πτήσης, ενώ κομβικό ρόλο αναμένεται να παίξει στη διαλεύκανση της υπόθεσης το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων.

Σημειώνεται πως ο Ραμάν Προτάσεβιτς είχε μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο του λευκορωσικού καθεστώτος και γνώριζε ότι μπορεί να τον παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Έτσι, ήταν υποψιασμένος και αυτό ανέβαζε το επίπεδο δυσκολίας της παρακολούθησής του.

«Για την Ελλάδα, η προάσπιση των θεμελιωδών αξιών όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζήτημα αρχής. Θεωρούμε ότι παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλες εποχές και που δεν αρμόζουν σε κανένα πολιτισμένο κράτος, δεν θα πρέπει να μείνουν αναπάντητες» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ και αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

