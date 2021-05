Η συνεργασία ανάμεσα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που ανακοινώθηκε πριν από λίγο καιρό παρουσιάζει το πρώτο άκρως ευχάριστο σχέδιό της: έξι Works in Progress (δουλειές σε εξέλιξη) θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί online και σε φυσικούς χώρους στο πλαίσιο του τμήματος της Αγοράς του φεστιβάλ των Κανών (Marché du Film) από τις 6 ως τις 17 Ιουλίου.

Εχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.

Τα πρότζεκτ που συμμετέχουν στο Thessaloniki Goes to Cannes έτσι όπως τα παρουσιάζει το ΦΚΘ είναι:

Βάρδια

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Ρέντης, Παραγωγοί: Γρηγόρης Ρέντης, Βίκυ Μίχα, Clément Duboin, Florence Cohen, Παραγωγή: BYRD, asterisk*, Good Fortune Films – Συμπαραγωγή: Topcut Modiano, Arctos S.A. Με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Ελλάδα – Γαλλία. Ντοκιμαντέρ

Μισθοφόροι προστατεύουν εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα επικίνδυνα ύδατα ανοιχτά της Σομαλίας από πιθανές πειρατικές επιθέσεις. Βρισκόμενοι σε κατάσταση μόνιμης επιφυλακής, κάθε βάρδια τους φέρνει πιο κοντά στην επαφή με τον εχθρό, ο οποίος όμως δεν έρχεται από τη θάλασσα.

Μπάσταρδα

Σκηνοθεσία: Νίκος Πάστρας, Παραγωγοί: Νικόλας Αλαβάνος, Νίκος Πάστρας, Συμπαραγωγοί: Ναταλία Swift, Ζαχαρίας Γουέλα, Αφροδίτη Καποκάκη, Εριφύλη Κιτζόγλου, Χριστίνα Κυπραίου, Μάριο Μπανούσι, Γιώργος Μπουφίδης, Κατερίνα Νταλιάνη, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Γιάννης Τομάζος, Πέτρος Νούσιας, Μιχάλης Πιτίδης, Ξενοφώντας Κοντόπουλος, Μιχάλης Σαμιώτης, Μυρτώ Δασκαρόλη, Μαριλένα Ευθυμίου, Αιμιλία Μέη Βρότσου, Τζίμης Πολιούδης, Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Swift, Ζαχαρίας Γουέλα, Αφροδίτη Καποκάκη, Εριφύλη Κιτζόγλου, Χριστίνα Κυπραίου, Μάριο Μπανούσι, Γιώργος Μπουφίδης, Κατερίνα Νταλιάνη, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Γιάννης Τομάζος. Ελλάδα. Ταινία μυθοπλασίας

Πέντε αγόρια και πέντε κορίτσια, κάποιοι γνωστοί μεταξύ τους, άλλοι καινούργιοι στην παρέα, φτιάχνουν μια δική τους κοινωνία, κομμένη, αλλά κυρίως ραμμένη στα δικά τους μέτρα. Κάνουν κατάληψη σε ένα μεγάλο απομονωμένο σπίτι και αποφασίζουν να ζήσουν εκεί, με ότι έχουν ως εφόδια, παρακολουθώντας σε βάρδιες αν κάποιος ξένος πλησιάσει και διαταράξει την ηρεμία της νέας τους ζωής. Οι ισορροπίες σύντομα θα διαταραχτούν, οι σχέσεις θα δοκιμαστούν, μα εκείνοι θα βρουν τον τρόπο να παραμείνουν ελεύθεροι. Για όσο αντέξει το μαζί.

Πίσω από τις θημωνιές

Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου, Παραγωγοί: Ιωάννα Μπολομύτη, Markus Halberchmidt, Vladimir Anastasov, Angela Nestorovska. Παραγωγή: Αργοναύτες ΑΕ, Fiction Park, Sektor Film. Συμπαραγωγή: ΕΡΤ ΑΕ, Atalante Productions. Με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Με την υποστήριξη: EKOME, ZDF/Arte, Eurimages, North Macedonia Film Agency, MEDIA Creative Europe, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, SEE Cinema Network, Provision Syslink / Elements, ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ. ΑΕ, Πρωταγωνιστούν: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Πασχάλης Τσαρούχας, Ντίνα Μιχαηλίδου. Ελλάδα – Γερμανία – Βόρεια Μακεδονία. Ταινία μυθοπλασίας

Ο Στέργιος είναι ένας ψαράς και αγρότης που ζει σε ένα ελληνικό παραλίμνιο χωριό στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Φοβάται ότι θα πάει φυλακή για μια απάτη που είχε διαπράξει πριν από κάποια χρόνια, και θέλοντας να βρει τα χρήματα για να ξεπληρώσει το χρέος του, ξεκινάει να διακινεί παράνομα μετανάστες μέσω της λίμνης με τη βάρκα του. Σύντομα όμως βρίσκεται παγιδευμένος στους κόλπους της τοπικής μαφίας και η οικογένεια του αρχίζει να καταρρέει.

Χειμώνας με τη Βαλμίρα

Σκηνοθεσία: Μαρία Ντούζα, Παραγωγοί: Μιχάλης Σαραντινός, Ivan Tonev, Παραγωγή: Steficon S.A., ΕΡΤ, ARS-Digital, Bulgarian Film Fund, Με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Πρωταγωνιστούν: Ευθαλία Παπακώστα, Δημήτρης Κίτσος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Νίκος Κούκας, Yoana Bukovska Davidova, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη. Ελλάδα – Βουλγαρία. Ταινία μυθοπλασίας

Θέμα της ταινίας είναι η ανθρώπινη ανάγκη για επαφή και αγάπη. Όταν η κωφή έφηβη Βαλμίρα πηγαίνει στο νησί του πατέρα της, μακριά από το σχολείο Κωφών στην Αθήνα, προσγειώνεται απότομα στον κόσμο των ακουόντων. Παρερμηνεύοντας την πραγματικότητα, γυρίζει την πλάτη της στον ευγενικό Άρη και αρχίζει να κάνει παρέα με τον αλαζονικό Μάνο, προκαλώντας ακούσια μια σειρά συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

EX

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μαρκάκης, Παραγωγοί: Chris Cornelsen, Γιώργος Μαρκάκης. Ελλάδα – Γερμανία. Ταινία μυθοπλασίας

Αν και το dance floor έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις ως χώρος επαφής, κάθε πλάσμα της νύχτας γνωρίζει ότι η πραγματική δράση λαμβάνει χώρα στις τουαλέτες -συγχρόνως μηχανοστάσιο ενός κλαμπ και εξομολογητήριο. Η ταινία αποτυπώνει την πραγματικότητα αυτών των ιερών χώρων, φέρνοντάς μας σε επαφή με την Νταϊάνα και μια ομάδα πανέμορφων ανθρώπων για ένα βράδυ υπέροχου χάους. Ανοίγοντας την πόρτα στη φημισμένη νυχτερινή ζωή του Βερολίνου, το EX μάς καλεί να δούμε περισσότερα από έναν απερίσκεπτο ηδονισμό. Καθώς οι χαρακτήρες του μοιράζονται ιστορίες για τη ζωή τους στο περιθώριο της κοινωνίας, αποκαλύπτεται μια βαθύτερη επαφή, η οποία πυροδοτεί στιγμές διαύγειας, αποδοχής και αμετανόητης αλήθειας.

Into the Land of Ice and Fire

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Ζήρου, Παραγωγός: Νίκος Μουστάκας, Παραγωγή: Bad Crowd, Με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ, MEDIA, Norwegian Arts Council. Ελλάδα – Νορβηγία. Ντοκιμαντέρ

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τη σύγχρονη ζωή των αυτοχθόνων του ευρωπαϊκού αρκτικού κύκλου, των Sámi. Μετά από 20 χρόνια έρευνας και φωτογράφησης της Αρκτικής και των κατοίκων της, η σκηνοθέτις Δήμητρα Ζήρου αποφάσισε να κινηματογραφήσει την καθημερινότητα των Sámi. Η ταινία παρακολουθεί την 86χρονη Sara, μία από τις τελευταίες θεραπεύτριες και θεματοφύλακες της προφορικής παράδοσης των Sámi και τον 7χρονο Mihka, ο οποίος ζει με την οικογένειά του κοντά στη Sara στην Guovdageaidnu – Kautokeino, μια μικρή μακρινή πόλη στην καρδιά της Νορβηγικής αρκτικής τούντρας, εκεί που το σκοτάδι είναι μακρύ τον χειμώνα και ο ήλιος δεν δύει σχεδόν ποτέ το καλοκαίρι.

Τη Δευτέρα 12 Ιουλίου θα παρουσιαστούν στην αίθουσα Palais K του Φεστιβάλ Καννών αλλά και διαδικτυακά σε επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου τέσσερις ταινίες μυθοπλασίας και δύο ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη από την Ελλάδα. Μετά το Marché du Film, η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη online για μία ακόμα εβδομάδα.

Αργότερα το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει την ελληνική πρεμιέρα των ταινιών στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στο 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.