Ο Σπανούλης στο ντοκιμαντέρ του Ραζνάτοβιτς

Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ενός από τους κορυφαίους μάνατζερ μπάσκετ, θα προβληθεί σε λίγες ημέρες στη Σερβία.

Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «ο έκτος παίκτης» και μεταξύ άλλων μιλούν για τον Σέρβο μάνατζερ οι Βασίλης Σπανούλης, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Πέκοβιτς και Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Οι διάσημοι πελάτες του Μίσκο Ραζνάτοβιτς μιλούν για τη συνεργασία τους με τον Σέρβο ατζέντη, αλλά για και πώς είναι ως άνθρωπος ο σπουδαίος μάνατζερ.

Αρχικά, το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στην Σερβία και στη συνέχεια αναμένεται να κυκλοφορήσει στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, αφού πρόκειται για έναν από τους διάσημους μάνατζερ.

Documentary, THE SIXTH MAN is ready to go!

Next week on Serbian national TV (RTS1)! pic.twitter.com/rHqmKX7VSe

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) May 20, 2021