Το στέλεχος ειδικού ενδιαφέροντος B.1.617 του κορωνοϊού, το οποίο αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, ανιχνεύεται πλέον σε τουλάχιστον 26 χώρες της Ευρώπης, από την Ελλάδα και την Αυστρία μέχρι το Ισραήλ και το Κιργιστάν.

«Ακόμα συνεχίζουμε να μαθαίνουμε για τη νέα ποικιλία, μπορεί όμως να εξαπλώνεται ταχύτατα και να εκτοπίσει τη [βρετανική] γραμμή Β.1.1.7, η οποία έχει γίνει η κυρίαρχη στην Ευρώπη» προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου ο Χανς Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης.

