COVID-19, Vaccination for people aged over 85 years old at a Health Center in Athens on , January 20, 2021/COVID-19, Εμβολιασμός, των ατόμων άνω των 85 ετών στο Κεντρο Υγείας στα Καμίνια, στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 2021

Η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια για την ηλικία 40-44 ανοίγει αύριο, ενώ σταδιακά παίρνουν σειρά και οι υπόλοιπες ομάδες ανά 5ετία. Ειδικότερα αύριο Παρασκευή 21 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για να μπορούν να εμβολιαστούν με όλα τα εμβόλια κατά του κορονοϊού οι πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 40 – 44, οι οποίοι μέχρι στιγμής μπορούν να εμβολιαστούν μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ακίνητα: Ηλεκτρονικά και οι μεταβιβάσεις – Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα Στο αμέσως επόμενο διάστημα το ίδιο θα συμβεί και για τις ηλικίες 35 – 39 και 30 – 34, ενώ όπως όλα δείχνουν, μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί για τους 20άρηδες. Επομένως για όσους σχεδιάζουν να αλλάξουν ή να ακυρώσουν το ραντεβού τους υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Πόσες φορές μπορείς να αλλάξεις το ραντεβού σου Η αλλαγή ραντεβού μπορεί να γίνει 5 μέρες (120 ώρες) πριν το προγραμματισμένο ραντεβού. Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να κάνει αλλαγή λ.χ. δυο ημέρες πριν το ραντεβού, η πλατφόρμα δεν θα επιτρέψει την ενέργεια (*στον οδηγό του emvolio.gov.gr αναγράφεται ότι είναι «3 ημέρες», όμως η οδηγία έχει αλλάξει και εντός των ημερών θα «ανέβει» ο νέος οδηγός) Σε αυτή την περίπτωση οι περισσότεροι πολίτες, αναγκαστικά, επιλέγουν την ακύρωση ραντεβού. Γι’ αυτή την ενέργεια, όπως και στην περίπτωση της μη προσέλευσης, υπάρχει «πέναλτι». Μέχρι πρόσφατα ίσχυε ότι με την ακύρωση/μη προσέλευση οι πολίτες δεν θα μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού για 30 ημέρες. Πλέον, σύμφωνα με πηγή του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το «πέναλτι» είναι 16 ημερών. Παράδειγμα: Aν κάποιος είχε προγραμματισμένο ραντεβού και προβεί σε ακύρωση την προσεχή Δευτέρα 24 Μαΐου, θα μπορεί να κλείσει νέο ραντεβού στις 9 Ιουνίου. Οι οδηγίες για την ημέρα του εμβολιασμού Την ημέρα του προγραμματισμένου ραντεβού, ο πολίτης πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη προσέλευσή του στο Εμβολιαστικό Κέντρο, τουλάχιστον 15’ πριν από την ώρα του ραντεβού, με στόχο να διευκολυνθεί η ομαλή ροή της διαδικασίας εμβολιασμού και να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις. Σημειώνεται ότι, την ημέρα του ραντεβού, ο πολίτης οφείλει: Να φέρει την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του. Να γνωρίζει τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του ραντεβού του. Επιπλέον, να φέρει τον κωδικό QR, όπως δημιουργήθηκε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (γραπτό μήνυμα SMS ή e-mail). Ο Παππάς, ο Σπίρτζης, τα εξώδικα και ο Καλογρίτσας Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share