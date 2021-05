Μετά από μια δύσκολη και πρωτόγνωρη χρονιά για όλο τον πλανήτη, το Pint of Science επανέρχεται. Πραγματοποιείται και φέτος διαδικτυακά στις περισσότερες χώρες, είναι εδώ να μας ταξιδέψει σε συναρπαστικά μονοπάτια επιστήμης.

Ξεκινώντας την πορεία του εννέα χρόνια πριν, το 2012 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Pint of Science στοχεύει να γίνει η επιστήμη διασκεδαστική, κατανοητή και προσιτή σε όλους, φέρνοντας τους επιστήμονες στο χώρο των bars και pubs. Η εκδήλωση πραγματοποιείται τις ίδιες τρεις ημέρες του Μαΐου σε πολλές χώρες και έτσι το Pint of Science είναι η γιορτή της επιστήμης που ενώνει όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα το Pint of Science Greece μοιράζει από το 2018 pints Επιστήμης σε επιλεγμένα bars σε διάφορες πόλεις. Όραμα της ομάδας είναι να διαδοθεί το πάθος για τη γνώση και την επιστημονική έρευνα στο κοινό.

Έτσι, στις 17, 18 και 19 Μαΐου, θα είναι διαδικτυακά μαζί σας με προσκεκλημένους ομιλητές Έλληνες ερευνητές που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και δεν έχουν την δυνατότητα να παρευρεθούν στα ζωντανά μας φεστιβάλ.

Οι ερευνητές περιμένουν τις ερωτήσεις σας.

Το πρόγραμμα των ομιλιών για τις τρεις ημέρες είναι το εξής:

Δευτέρα 17 Μαΐου 19:00-23:00

Session 1

Our Society & Beautiful mind

Χριστίνα Λάκκα και Ήλια Γαλουζίδη – Embodiedmind_hub

“Μπορεί το σώμα να διαμορφώσει το μυαλό;”

Καίτη Βαρθολομαίου – US Public Finance Associate, S&P Global Ratings /// Executive Committee for The Hellenic Initiative (ομιλία κυρίως στην Αγγλική γλώσσα)

“Are we the problem?”

Session 2

Tech me out

Δημήτρης Χατζής – Φοιτητής ηλεκτρολόγος και ιδρυτής της Ascos Design (startupper)

“Αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο δημιουργικά μέσα στην Πανδημία.”

Ιωάννης Πρασσάς – Department of Pathology , Mount Sinai Hospital and University of Toronto, Canada

“‘Επιστημονικές’ γκάφες στη διαχείριση μιας πανδημίας. Τι μαθαμε;”

Τρίτη 18 Μαΐου 19:00-23:00

Session 1

Our body

Κωνσταντίνος Βούδρης – ειδικευόμενος Καρδιολογίας (Cardiovascular Disease Fellow) στο Rush University Medical Center Chicago, IL

“Καρδιογενές Σοκ και δεξιά κοιλία”

Βασίλης Τρικαλίτης – Yποψήφιος διδάκτορας, Εργαστήριο Αγγειογέννεσης, Twente University, Ολλανδία

“Είμαστε άραγε πλασμένοι από χώμα;”

Session 2

Atoms to Galaxies

Μιχάλης Κορατζίνος – Φυσικός, MIT, CERN

“Πώς να φτιάξετε ένα Σύμπαν”

Ηλίας Ψυρούκης – Co-Founder & CEO at SPIN – Space Innovation

“Γιατί στο Διάστημα;”

Τετάρτη 19 Μαΐου 19:00-23:00

Session 1

Beautiful mind και Our society

Ματίνα Στεβή-Γκρίντνεφ – Ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες για τους New York Times

“Covid + δημοσιογραφία: η πανδημία της παραπληροφόρησης”

Λουκία Κατσούρη – Senior Research Associate, The Sainsbury Wellcome Centre, Faculty of Life Sciences

“Πόσο κοντά είμαστε στη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ;”

Session 2

Planet Earth

Νίκη Τσούτσουρα – PhD candidate, University of Nottingham, UK

“Το φτερωτό φασόλι, μια πλούσια πηγή πρωτεΐνης”

Άρης Πατρινός – The Novim Group (ομιλία κυρίως στην Αγγλική γλώσσα)

“Fighting Climate Change by All Means Possible”

Για λεπτομέρειες για τις ομιλίες μπορείτε να επισκεφθείτε το website μας.

Παράλληλα, στην εκδήλωση θα υπάρξουν εκπλήξεις, με διασκεδαστικά sessions και διαγωνισμούς!

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στο Facebook Page και το YouTube του Pint of Science Greece.

Γεμίζουμε τα ποτήρια μας και ανυπομονούμε να “βρεθούμε” στο Pint of Science 2021!

Μείνετε συντονισμένοι!

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pint of Science Greece

Pint Of Science