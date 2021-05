«Έκλεισε» τον Αγκουέρο η Μπαρτσελόνα

Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να θεωρείται ο Σέρχιο Αγκουέρο, καθώς ο Αργεντινός φέρεται να έχει δώσει ήδη τα χέρια με τους «μπλαουγκράνα»!

Σύμφωνα με Μέσο της πατρίδας του 33χρονου, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να «κλείσει» οριστικά τη συμφωνία με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμφωνία έως το καλοκαίρι του 2023.

Όπως αναφέρει το έγκυρο TyC Sports, ο Αγκουέρο θα φορέσει τα «μπλαουγκράνα», με την Μπαρτσελόνα να αναμένεται να ανακοινώσει τη συμφωνία μετά τον τελικό του Champions League όπου θα δώσει το «παρών» ο Αργεντινός με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Sergio Aguero has agreed to join Barcelona and the deal will likely be made official after the Champions League final, reports @TyCSports pic.twitter.com/5J3M4JKvjf

