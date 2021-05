Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Μάντσεστερ Σίτι

Την πέμπτη Premier League της ιστορίας της και τρίτη στα τέσσερα τελευταία χρόνια πανηγυρίζει εδώ και λίγη ώρα η Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «Πολίτες» εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ από τη Λέστερ και πλέον στοχεύουν στον μεγαλύτερο στόχο, τον μοναδικό που τους λείπει. Το Champions League.

Ο… χορός των πρωταθλημάτων άνοιξε το 2012 σε εκείνο το επικό φινάλε με το ιστορικό γκολ του Αγκουέρο κόντρα στην ΚΠΡ για να ακολουθήσουν ακόμη τέσσερις κατακτήσεις στην πιο λαμπρή περίοδο της ιστορίας του συλλόγου.

We’ve got one take at this! Let’s go!

What a season! What a ride! 🏆

🔊 Sound ON!

🎥 Watch ’til THE END!

🤝 @etihad

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Kh9y9wAK6w

— Manchester City (@ManCity) May 11, 2021