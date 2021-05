Ξανά στην Κύπρο το De Gaulle – Το στρατηγικό σχέδιο των Γάλλων

190424-M-BP588-1005 U.S. 5TH FLEET AREA OF OPERATIONS (April 24, 2019) A U.S. Marine MV-22 Osprey assigned to the 22nd Marine Expeditionary Unit sits on the flight deck of France's Marine Nationale aircraft carrier FS Charles De Gaulle (R 91). This was the second time that Ospreys have landed aboard the French vessel. Marines and Sailors assigned to the 22nd MEU and Kearsarge Amphibious Ready Group are currently deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations in support of naval operations to ensure maritime stability and security in the Central region, connecting the Mediterranean and the Pacific through the western Indian Ocean and three strategic choke points. (U.S. Marine Corps photo by Maj. Joshua Smith/Released)

Είναι η τέταρτη φορά που η ναυαρχίδα του γαλλικού πολεμικού στόλου, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, με τον ισχυρό οπλισμό του καταπλέει στην Κύπρο. Είχε καταπλεύσει ξανά στη Λεμεσό το 2010, το 2016 και το 2020, αλλά τώρα ηγείται της ναυτικής δύναμης κρούσης Task Force 473 και συμμετέχει στην αποστολή «Clemenceau 21», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Inherent Resolve», κατά του ισλαμικού κράτους. Οι Γάλλοι δεν το κρύβουν. Θέλουν ένα μόνιμο αγκυροβόλιο στην Κύπρο για έλεγχο της ΝΑ Μεσογείου. Δεν είναι άλλωστε λίγες φορές που η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί επισκέφθηκε την Κύπρο, μια φορά μάλιστα εν μέσω κρίσης, με το τουρκικό Μπαρμπαρός να πλέει στην κυπριακή ΑΟΖ. Ήταν τότε που τα γαλλικά Rafale πέρασαν πάνω από το Μπαρμπαρός δείχνοντας ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα. Οι στατιστικές πίσω από το τείχος ανοσίας – Η απειλή της νέας παραλλαγής και η σημασία της 2ης δόσης Αυτή τη φορά στη Μεσόγειο θα συναντηθούν δύο πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα που εάν προσθέσεις τη δύναμη πυρός που διαθέτουν, τότε θα την ζήλευαν πολλές προηγμένες στρατιωτικά χώρες. Σε μερικές εβδομάδες, λοιπόν η ναυτική δύναμη κρούσης του «Charles De Gaulle», θα συναντηθεί, για πρώτη φορά, με το βρετανικό αεροπλανοφόρο «HMS Queen Elizabeth» και τη δική του δύναμη κρούσης, στη δυτική Μεσόγειο. Σε σύντομο χαιρετισμό της, η Γαλλίδα Πρέσβειρα στην Κυπρο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τις κυπριακές αρχές για τη συνεχή εξυπηρέτηση πολεμικών πλοίων του γαλλικού ναυτικού αλλά και για το υψηλό επίπεδο φιλοξενίας και συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Ευχαριστίες στις κυπριακές αρχές εξέφρασε και ο κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου Captain Guillaume Pinget, για τη φιλοξενία σε αυτές τις ιδιάζουσες, όπως είπε, συνθήκες της πανδημίας. Η Λεμεσός, συνέχισε, είναι οικείο μέρος για τους ναύτες και είναι ευτυχείς που θα ξεκουραστούν ύστερα από τρεις μήνες που αναχώρησαν από τη βάση τους στην Τουλόν και έπειτα από τρεις εβδομάδες που βρίσκονταν στον Περσικό Κόλπο. Τους στόχους και τη δράση της αποστολής «Clemenceau 21» ανέλυσε ο διοικητής της ναυτικής δύναμης κρούσης, υποναύαρχος Marc Aussedat, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι έχει σχεδιαστεί σε τρεις φάσεις, με την πρώτη να πραγματοποιείται στην Μεσόγειο, τη δεύτερη στον Ινδικό Ωκεανό και την τρίτη και πάλι στη Μεσόγειο Θάλασσα. Σημείωσε ότι η αποστολή έχει σχεδιαστεί για να υπογραμμίσει τη γαλλική αποφασιστικότητα και συμμετοχή στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Inherent Resolve», της οποίας ηγούνται οι ΗΠΑ. Ο υποναύαρχος υπέδειξε ακόμη ότι, μέσα από την αποστολή αυτή, η Γαλλία και οι σύμμαχοι της κάνουν αισθητή την παρουσία και την ισχύ τους σε στρατηγικής σημασίας περιοχές, με στόχο να υπάρχει σταθερότητα και ελευθερία στη διακίνηση από αέρα και θάλασσα. Στο «Charles de Gaulle», που θα αποπλεύσει σε μια εβδομάδα από την Κύπρο, βρίσκονται 1200 ναύτες, 500 πεζοναύτες καθώς και περίπου 100 αξιωματικοί της ναυτικής δύναμης, ενώ μεταφέρει 20 πολεμικά αεροσκάφη Rafale Marine, δυο αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-2C Hawkeye, και ελικόπτερα τύπου Caïman και Dauphin Pedro. Ανακάλυψαν γενετικές ομοιότητες μεταξύ των σημερινών Ελλήνων με όσους ζούσαν το 2.000 π.Χ.