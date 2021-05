Ρουκέτες στην Ιερουσαλήμ μετά τα σοβαρά επεισόδια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιερουσαλήμ μετά από αναφορές για επίθεση με ρουκέτες και εκρήξεις, στον απόηχο του τελεσιγράφου της Χαμάς προς το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο σημεία όπου έχει κλιμακωθεί η ένταση.

Μάλιστα, μετά τις εκρήξεις ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης.

Η Χαμάς φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες, ενώ δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Παρελαύνουν χιλιάδες Ισραηλινοί

Οι σειρήνες ακούστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς χιλιάδες Ισραηλινοί παρελαύνουν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ».

Η Χαμάς είχε απειλήσει το Ισραήλ ότι θα εκτοξεύσει τους πυραύλους λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην Ιερουσαλήμ.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση λέγοντας ότι ήταν «σε απάντηση στα [ισραηλινά] εγκλήματα και στην επιθετικότητα εναντίον της ιερής πόλης».

«Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να καταλάβει καλά ο εχθρός» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς.

Μάλιστα, απείλησε για περισσότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ εισβάλει και πάλι στο συγκρότημα τζαμιών Al-Aqsa ή πραγματοποιήσει εξώσεις σε Παλαιστίνιους.

Υλικές ζημιές

Σύμφωνα με αναφορές στο κανάλι 12, ένα ακατοίκητο κτίριο χτυπήθηκε από έναν πύραυλο και ξέσπασε πυρκαγιά, αν και δεν είναι σαφές εάν ήταν λόγο του πυραύλου που προσγειώθηκε εκεί.

Επίσης, ένας αντιαρματικός πύραυλος έπληξε ένα πολιτικό όχημα κοντά στο Sderot.

Video on social media shows new rockets being launched from #Gaza at #Israel today, as more than 300 Palestinians were injured outside Al-Aqsa Mosque. #Hamas announced that it fired rockets, which triggered sirens in Jerusalem and southern Israel. pic.twitter.com/hE3nt0BIwM — Iran International English (@IranIntl_En) May 10, 2021

🔴BREAKING: Rocket alert sirens in #Jerusalem, crowds run to shelter.pic.twitter.com/IZZYl2YTgi — Israel in Ireland (@IsraelinIreland) May 10, 2021

BREAKING: Red alert sirens in Jerusalem, civilians run for cover.

At least 7 rockets were fired at Israel by the Palestinian Islamic Jihad in Gaza pic.twitter.com/gpaERseprb — Israel Under Fire (@israelunderfire) May 10, 2021

#BREAKING: Rocket sirens sound at the Western Wall as a minimum of seven rockets fired at #Jerusalem. Over 30 rockets fired at southern #Israel. #JerusalemDay pic.twitter.com/tXkD45XrB1 — TPS – Israel’s News Agency (@TPS_News_co_il) May 10, 2021

Ματαιώθηκε η πορεία για την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ»

Η πορεία των χιλιάδων νέων Ισραηλινών που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να γιορταστεί η Ημέρα της πόλης, ματαιώθηκε λόγω των ταραχών, ανακοίνωσαν οι οργανωτές.

«Η πορεία για τον «χορό των σημαιών» ματαιώθηκε. Δεν θα χορέψουμε σε μια διαιρεμένη Ιερουσαλήμ» ανέφερε η οργάνωση Am Kalavi που κάθε χρόνο οργανώνει αυτή την πορεία για να γιορτάσει την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις, το 1967.

Η πορεία, στην οποία συμμετέχουν συνήθως χιλιάδες νέοι, επρόκειτο να περάσει από την Πύλη της Δαμασκού, την είσοδο στην Παλιά Πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες.

Προκειμένου να αποφευχθούν νέες ταραχές, η αστυνομία αποφάσισε να αλλάξει τη διαδρομή ώστε οι συμμετέχοντες να μπουν στην Παλιά Πόλη από την Πύλη της Γιάφα, όμως οι διοργανωτές προτίμησαν να ακυρώσουν την εκδήλωση η οποία θεωρείται «προκλητική ενέργεια» από τους Παλαιστίνιους.