Μπαρτσελόνα: Αμφίβολο το μέλλον του Κούμαν

Μόνο σίγουρο δεν φαίνεται πως είναι το μέλλον του Ρόναλντ Κούμαν στην Μπαρτσελόνα. Παρότι ο Ολλανδός είχε κερδίσει πόντους τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα τον φέρνουν ξανά σε δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με το ESPN, το μέλλον του Κούμαν στη Βαρκελώνη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον «αέρα» και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς πολλά μέλη του ΔΣ είναι υπέρ της αποχώρησης του.

Μεγάλο φαβορί για την θέση του Ολλανδού είναι ο Τσάβι, ο οποίος έχει ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Αλ Σαντ, η οποία του επιτρέπει να φύγει από την ομάδα σε περίτπωση που του έρθει πρόταση από τους «μπλαουγκράνα».

Xavi Hernandez 🇪🇸 is among the options to replace him. He's set to sign a new deal with Al Sadd in Qatar, although sources have indicated to ESPN the terms will include a clause that allows him to leave if his old club come calling.

