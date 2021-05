Τέλος το AstraΖeneca για την Ευρώπη – Δεν ανανέωσε η ΕΕ την παραγγελία

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανανέωσε την παραγγελία της για τα εμβόλια της AstraZeneca κατά της COVID-19 για μετά τον Ιούνιο.

Μετά τις δηλώσεις λοιπόν και του Ευρωπαίου επίτροπου, η ΕΕ κάνει σαφές πως δεν προτίθεται να παραλάβει επιπλέον 100 εκατ. δόσεις από την AstraZeneca η ΕΕ, αποφασίζοντας έτσι να μην ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα με την αγγλο – σουηδική εταιρεία.

Βάσει της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της AstraZeneca, συνολικά στα 27 κράτη – μέλη της θα παραδίδονταν 400 εκατ. δόσεις του εμβολίου, εκ των οποίων τα 100 εκατ. θα παραδίνονταν μόνο εάν η Επιτροπή ενεργοποιούσε τη σχετική ρήτρα.

Ωστόσο η συγκεκριμένη ρήτρα εν τέλει δεν θα ενεργοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται πως στις 26/4 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της AstraZeneca επειδή η εν λόγω φαρμακοβιομηχανία δεν σεβάστηκε το συμβόλαιό της για την προμήθεια εμβολίων κατά της Covid-19 και επειδή δεν είχε ένα «αξιόπιστο» σχέδιο για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση των εμβολίων.

Βάσει του συμβολαίου, η εταιρεία έχει δεσμευθεί να καταβάλει «τις καλύτερες εύλογες προσπάθειές της» για να παραδώσει 180 εκατ. δόσεις εμβολίου στην ΕΕ το δεύτερο φετινό τρίμηνο, από ένα σύνολο 300 εκατ. δόσεων για την περίοδο από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούνιο.

Όμως η εταιρεία ανέφερε σε δήλωσή της στις 12 Μαρτίου πως έχει στόχο να παραδώσει μόνο το ένα τρίτο αυτής της ποσότητας. Μια εβδομάδα αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε νομική επιστολή στην εταιρεία, ως το πρώτο βήμα μιας επίσημης διαδικασίας για την επίλυση διενέξεων.

«Η Επιτροπή άρχισε την περασμένη Παρασκευή νομικές ενέργειες εναντίον της AstraZeneca», είχε δηλώσει η εκπρόσωπος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας πως η κίνηση αυτή υποστηρίζεται και από τις 27 χώρες μέλη.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.

This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.

Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021