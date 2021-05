Πάρτι στα αποδυτήρια της Ρεάλ για το 0-0 στο Καμπ Νου (pic)

Το ντέρμπι μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο χθες το απόγευμα στο Καμπ Νου ήρθε ισόπαλο 0-0, ένα αποτέλεσμα που βόλεψε απόλυτα τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μαδριλένοι έχουν πλέον την κατάσταση στα χέρια τους όσον αφορά τον τίτλο, αφού με τέσσερις νίκες στις τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν κατακτούν εκείνοι το πρωτάθλημα, ό,τι κι αν συμβεί στα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Μια εξέλιξη που έφερε τεράστια ικανοποίηση και πίστη στις τάξεις των παικτών του Ζιντάν. Σύμφωνα με την As οι παίκτες της Ρεάλ παρακολούθησαν το παιχνίδι της Ατλέτικο με την Μπαρτσελόνα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Και μόλις αυτό ολοκληρώθηκε χωρίς να… ξεφύγει από το 0-0, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για την ευκαιρία που τους εμφανίστηκε πλέον να στεφθούν πρωταθλητές με τέσσερα στα τέσσερα.

❗| Real Madrid dressing room closely followed the Camp Nou duel and celebrated the final result. «We have 4 finals» was the clear message between them.@diarioas [🥈] pic.twitter.com/WYkr2ECGY3

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 8, 2021