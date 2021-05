Champions League: Η «τάπα» του Κρόος στον Μάουντ

Απάντηση στα όσα είχε πει δημοσίως ο Μέισον Μάουντ έδωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης Τόνι Κρόος.

Ας τα πάρουμε από την αρχή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο γερμανός άσος, σε ερώτηση που του είχε γίνει για τους παίκτες της Τσέλσι, είχε δηλώσει το εξής:

«Δεν έχω χάσει τον ύπνο μου για κανέναν αντίπαλο εδώ και 15 χρόνια…»

Μετά την πρόκριση της αγγλικής ομάδας, ο αντίπαλός του Μάουντ τού απάντησε ως εξής:

«Άκουσα ότι είπε πως δε θα έχανε τον ύπνο του, αλλά τελικά μάλλον θα έπρεπε να το κάνει για ολόκληρη την ομάδα μας. Δεν μπορώ να πω ένα όνομα μόνο».

Τελικά, ο Κρόος δεν το άφησε να περάσει έτσι και με μια ανάρτησή του ευχήθηκε στο Βρετανό καλή τύχη στον… πρώτο του τελικό στο Champions League.

Still sleeping ok. But well done yesterday. congrats. Good luck in your first CL final. https://t.co/XTbtIkCXys

— Toni Kroos (@ToniKroos) May 6, 2021