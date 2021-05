Με εκπλήξεις η 11άδα του Ολυμπιακού

Με 4-2-3-1 και πολλές αλλαγές παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς στο σημερινό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αρη (17:15), για την 7η αγωνιστική των πλέι οφ της Superleague.

Συγκεκριμένα, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ντρέγκερ, Σεμέδο, Εμβιλά και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ θα είναι οι Τιάγκο Σίλβα και Σουρλής, με τους Βρουσάι, Βαλμπουενά και Ραντζέλοβιτς στην τριάδα πίσω από τον Ούγκο Κάιπερς.

Ο Εμβιλά θα αγωνιστεί ως σέντερ μπακ στο πλευρό του Ρούμπεν Σεμέδο, αφού οι Μπα και Αβραάμ είναι τραυματίες και βρίσκονται στα… πιτς, ο Παπασταθόπουλος έμεινε εκτός αποστολής λόγω κάποιων μικροενοχλήσεων στο πόδι, ενώ ο Χοσέ Χολέμπας είναι τιμωρημένος.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δίνει επίσης φανέλα βασικού σε Τζολάκη, Ντρέγκερ, Σουρλή, Τιάγκο Σίλβα, Ραντζέλοβιτς και Κάιπερς, οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά στη φετινή σεζόν.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ντρέγκερ, Σεμέδο, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Σουρλής, Τιάγκο Σίλβα, Ραντζέλοβιτς, Βαλμπουενά, Βρουσάι και Κάιπερς.

Στον πάγκο: Σα, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Χασάν, Αραμπί, Ανδρούτσος, Μπρούμα, Καλογερόπουλος

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άρη, από την @Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris FC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/4JbYK1ASo0

