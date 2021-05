Champions League: Το απίστευτο στατιστικό από την αναμέτρηση Σίτι – Παρί

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να κάνει το δύο στα δύο απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς επικράτησε με 2-0 των Παριζιάνων στην Αγγλία και κλείδωσε μία θέση για το μεγάλο τελικό της Κωνσταντινούπολης στις 29 του μηνός.

Μια εμφάνιση που έδειξε σε όλους ακόμη μια φορά το μεγαλείο του Πεπ Γκουαρντιόλα, καθώς ο Καταλανός κέρδισε κατά κράτος τον Ποκετίνο στη μάχη των πάγκων.

Ένα απίστευτο στατιστικό των δύο αναμετρήσεων το αποδεικνύει αυτό εμφατικά.

Στο «Έτιχαντ» η Παρί δεν κατάφερε να βρει ποτέ στόχο με κάποιο σουτ.

Μάλιστα, τελευταία φορά που η Παρί είχε ένα σουτ εντός εστίας απέναντι στη Σίτι ήταν στην πρώτη αναμέτρηση στο Παρίσι στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης.

Απίστευτο και όμως αληθινό…

PSG’s last shot on target vs. Man City was in the 28th minute of the first leg 💥 pic.twitter.com/xAZCPWxinN

— ESPN FC (@ESPNFC) May 4, 2021