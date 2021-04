Αντετοκούνμπο: Σπουδαίο επίτευγμα η δεύτερη θέση των σκόρερ – Συνεχίζω τη σκληρή δουλειά

Πανευτυχής ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη μεγάλη νίκη των Μπακς κόντρα στους Σίξερς, αλλά και το σπουδαίο του επίτευγμα, καθώς έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

Ο Greek Freak σχολίασε το γεγονός, ενώ τόνισε πως δεν αντιλήφθηκε πως οι πανηγυρισμοί των οπαδών της ομάδας ήταν λόγω του ρεκόρ που πέτυχε.

Όσα είπε ο Γιάννης:

Για το ματς: «Παίξαμε εκπληκτικά, όλοι μας το χαρήκαμε, είχαμε περισσότερες ασίστ και είχαμε τον έλεγχο. Γενικά είχαμε μια εξαιρετική απόδοση».

Για το ξέσπασμα στην 3η περίοδο, όπου αυτός και ο Χολιντέι σκόραραν τους περισσότερους πόντους: «Ο Τζρου μού είπε να είμαι πιο επιθετικός, πέτυχε ο ίδιος ορισμένους πόντους και τράβηξε την προσοχή πάνω του. Αυτό μου έδωσε το χώρο να μπορέσω να κάνω αυτό που ξέρω καλά».

Για τη δεύτερη θέση στη λίστα των σκόρερ των Μπακς: «Γι’ αυτό πανηγύριζαν οι φίλαθλοι; Δεν το κατάλαβα. Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα, δεν είναι… σπριντ, αλλά ένας μαραθώνιος. Πρέπει να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά, να πιστεύω στον εαυτό μου, να τα δίνω όλα. Να συνεχίσω να έχω σπουδαίους συμπαίκτες και προπονητές. Είναι μια ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά».

Για την απουσία του Τζοέλ Εμπίιντ: «Θέλω να παίξω απέναντι στους κορυφαίους, αγαπάω την πρόκληση. Να βοηθάω την ομάδα μου να πάρει νίκες απέναντι στους καλύτερους. Αλλά στο τέλος δεν ξέρω τι έγινε με τον Τζοέλ, ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε εναντίον του αλλά και απέναντι στους Σίξερς χωρίς αυτόν».

Για την άμυνα ζώνης που παίζουν οι αντίπαλοι: «Αν βρίσκουμε τις σωστές θέσεις, θα είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να μπορούσε να αντιδράσουμε σε αυτές τις άμυνες. Στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς οι ομάδες παίζουν μαν του μαν άμυνες και τώρα ξαφνικά ζώνη», ενώ πρόσθεσε: «Είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, στην 3η περίοδο μπήκαμε δυνατά και μπορέσαμε να σκοράρουμε».

«We played great. It was awesome. Everyone enjoyed it. Everybody played hard. We moved the ball. We had more assists than them. We had less turnovers than them. Everything was great.» pic.twitter.com/HK19pgF5j0

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 24, 2021