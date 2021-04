Μάντσεστερ Σίτι : Ο «εξολοθρευτής» του Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να κάνει το 2/2 απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς επικράτησε και στη Γερμανία με 2-1 και κλείδωσε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Champions League, όπου θα βρει μπροστά της την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Ντόρτμουντ από την πλευρά της στάθηκε πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια, ωστόσο η διαφορά ποιότητας την άφησε εκτός συνέχειας.

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτό είχε και η «αφλογιστία» του Έρλινγκ Χάαλαντ στα δύο παιχνίδια, καθώς ο Νορβηγός δε βρήκε δίχτυα ούτε στην Αγγλία αλλά ούτε και στη ρεβάνς της Γερμανίας.

Μάλιστα, η Σίτι ήταν η πρώτη ομάδα που ο Χάαλαντ δεν μπόρεσε να σκοράρει απέναντί της στο Champions League, καθώς όλες οι προηγούμενες οκτώ ομάδες που είχαν βγει στο δρόμο του είχαν πέσει και… θύματα.

Erling Haaland has faced 9 different teams in his Champions League career.

Manchester City were the first team to stop him scoring ❌ pic.twitter.com/8qlha2n6KN

— B/R Football (@brfootball) April 15, 2021