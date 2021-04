Χαιρετισμοί όπλων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδότησαν το θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου, ένα έθιμο που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα.

Τα όπλα ήχησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας πυροβολισμός ανά λεπτό, στο Λονδίνο, το Εδιμβούργο, το Κάρντιφ και το Μπέλφαστ, καθώς και στο Γιβραλτάρ, αλλά και από τα πλοία του Βασιλικού Ναυτικού. Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείο Άμυνας, «μια στιγμή για να τιμήσουμε τη στρατιωτική του θητεία, την ενεργό θητεία του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τιμητικές στιγμές που ακολούθησαν πολλές δεκαετίες μετά».

The first of 41 – the gun salute begins atop Edinburgh Castle for the Duke of this city. pic.twitter.com/Kyu3pWo2Mb

Αργότερα, το Παλάτι αναμένεται να ανακοινώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις επόμενες ημέρες και την κηδεία του δούκα του Εδιμβούργου.

Η βασιλική εταιρεία College of Arms έκανε γνωστό πως δεν θα τελεστεί κρατική κηδεία, ούτε θα οργανωθεί λαϊκό προσκύνημα, λόγω των περιορισμών κατά του κοροναϊού.

«Η σορός του θα μεταφερθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ενώ η ταφή αναμένεται να γίνει στους Κήπους του Frogmore, όπου είναι επίσης θαμμένοι η βασίλισσα Βικτωρία και ο σύζυγός, της πρίγκιπας Αλβέρτος.

Incredibly loud , each shot reverberating across this great maritime city – no one here can remember the last time the Royal Naval base conducted a 41 gun salute. pic.twitter.com/zbvaZVt3AZ

