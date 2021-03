Σχεδόν 100% ανοσοαπόκριση κατά του κοροναϊού έχουν όσοι έχουν κάνει μια μόνο δόση της Pfizer.

Σύμφωνα με μελέτη από τα Πανεπιστήμια του Σέφιλντ και της Οξφόρδης, τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι τα άτομα που είχαν προηγουμένως νοσήσει με COVID-19 είχαν ισχυρότερες αποκρίσεις Τ κυττάρων και αντισωμάτων μετά από μία μόνο δόση του εμβολίου της Pfizer.

Αυτό σημαίνει πως και για εκείνους που έχουν ήδη μολυνθεί, ο εμβολιασμός επεκτείνει την προστασία και βελτιώνει την ανοσοαπόκριση που δημιουργείται από τη φυσική λοίμωξη.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο διαρκεί η προστασία μέσω Τ κυττάρων και αντισωμάτων μετά τη μόλυνση.

Ξέρουμε πως η πρώτη δόση των εμβολίων Pfizer, Moderna και AstraZeneca προσφέρουν καλά επίπεδα προστασίας, αλλά φαίνεται πως είναι ζωτικής σημασίας ο καθένας μας να λάβει και τη δεύτερη δόση, καθώς οι 2 δόσεις του εμβολίου θα παρέχουν προστασία μακράς διαρκείας από τον ιό.

Διαβάστε την ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου:

Αυτό διαπιστώθηκε σε μελέτη με επικεφαλής τα Πανεπιστήμια του Σέφιλντ και της Οξφόρδης που ανέλυσαν κλινικά δείγματα από 237 εμβολιασμένους με το εμβόλιο Pfizer υγειονομικούς, μεταξύ 9 Δεκεμβρίου και 9 Φεβρουαρίου, εστιάζοντας στις αποκρίσεις αντισωμάτων και Τ κυττάρων (προ-δημοσίευση στο Lancet papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3812375).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα άτομα που είχαν προηγουμένως νοσήσει με COVID-19 είχαν ισχυρότερες αποκρίσεις Τ κυττάρων και αντισωμάτων μετά από μία μόνο δόση του εμβολίου της Pfizer.

Η μελέτη ρίχνει επίσης φως στις επιπτώσεις προηγούμενης COVID-19 λοίμωξης στην ανοσολογική απόκριση μετά τον εμβολιασμό. Διαπιστώθηκε ότι στα άτομα που είχαν ήδη νοσήσει με COVID-19, καταγράφηκαν υψηλότερες αποκρίσεις Τ κυττάρων και αντισωμάτων μετά από μία δόση του εμβολίου Pfizer, σε σύγκριση με άτομα που δεν είχαν ‘κολλήσει’ COVID-19 και έλαβαν μία δόση του εμβολίου.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι μεταξύ των ανθρώπων που είχαν νοσήσει με COVID-19, η απόκριση των Τ κυττάρων επεκτάθηκε μετά τον εμβολιασμό (και αναγνώριζαν περισσότερα τμήματα της πρωτεΐνης ακίδας). Αυτό σημαίνει, πως και για εκείνους που έχουν ήδη μολυνθεί, ο εμβολιασμός επεκτείνει την προστασία και βελτιώνει την ανοσοαπόκριση που δημιουργείται από τη φυσική λοίμωξη.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν με τα ευρήματά τους την απόφαση να καθυστερήσει η δεύτερη δόση ώστε να παρέχεται προστασία σε όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες υψηλού κινδύνου, παρέχοντας δηλαδή περισσότερες πρώτες δόσεις. Η μελέτη έδειξε ότι μετά από 2 δόσεις τα επίπεδα προστασίας ήταν ακόμη ισχυρότερα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λήψης της δεύτερης δόσης.

Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο διαρκεί η προστασία μέσω Τ κυττάρων και αντισωμάτων μετά τη μόλυνση. Ξέρουμε πως η πρώτη δόση των εμβολίων Pfizer, Moderna και AstraZeneca προσφέρουν καλά επίπεδα προστασίας, αλλά φαίνεται πως είναι ζωτικής σημασίας ο καθένας μας να λάβει και τη δεύτερη δόση, καθώς οι 2 δόσεις του εμβολίου θα παρέχουν προστασία μακράς διαρκείας από τον ιό.

Πως και πότε όμως θα απαντηθούν τα υπόλοιπα ερωτήματα;

Αναφέρομαι συχνά σε κλινικές μελέτες για τη νόσο του COVID-19 ή και σε μελέτες παρατήρησης που διενεργούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο που εστιάζουν σε υγειονομικούς. Οι προφανείς λόγοι είναι πως οι υγειονομικοί είναι μια από τις ομάδες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε ασθενείς, εργάζονται στο χώρο που συλλέγονται τα δείγματα για τις μελέτες, και επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους ίδιους να γνωρίζουν τα αποτελέσματα των μελετών, ώστε να προστατεύουν και τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους.

Μια από αυτές τις μελέτες που πραγματοποιούνται στο ΗΒ είναι η μελέτη PITCH (Protective Immunity from T cells to Covid-19 in Health workers). Πρόκειται για μια εθνική συνεργασία πανεπιστημίων με στόχο να κατανοηθεί πως ανταποκρίνεται το ανοσοποιητικό σύστημα στον ιό, και εστιάζει όπως ανέφερα στους υγειονομικούς.

Πιο συγκεκριμένα, με στοχευμένες μελέτες οι ερευνητές προσπαθούν να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:

• Είναι οι αποκρίσεις των κυττάρων Τ που παρατηρούνται μετά τη μόλυνση από τον SARS-CoV-2 προστατευτικές έναντι μελλοντικών λοιμώξεων;

• Πως συμβάλλουν στην προστασία οι προηγούμενες εποχικές εκθέσεις σε άλλους κορωνοϊούς και τι ισχύει για την διασταυρούμενη ανοσοπροστασία;

• Ποια είναι η διάρκεια της κυτταρικής ανοσίας;

• Υπάρχει ποσοτική διαφορά στην τελική ανοσοαπόκριση 28 ημέρες μετά και τη 2η δόση, ανά σχήμα εμβολιασμού και ανά εμβόλιο και πως επηρεάζεται από το ιστορικό λοίμωξης SARS-CoV-2;

• Πως κλιμακώνεται η ανοσοαπόκριση (μέσω αντισωμάτων και Τ κυττάρων) στο διάστημα μεταξύ της 1ης δόσης και της 12ης εβδομάδας χορήγηση της 2ης δόσης του εμβολίου Pfizer;

• Εξουδετερώνονται νέες παραλλαγές και στελέχη μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της Pfizer;

• Ποια είναι η επίδραση της διασταυρούμενης ανοσοπροστασίας μέσω αντισωμάτων και Τ κυττάρων στην ανοσοαπόκριση μετά τον εμβολιασμό;

Σημαντικά και στοχευμένα ερωτήματα και εθνικές συνεργασίες πανεπιστημίων που θα μας δώσουν τις απαντήσεις. Αναμένουμε λοιπόν και τις επόμενες δημοσιεύσεις.