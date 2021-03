Woman walks in from of a closed cafe during first day of closed restaurants and bars to the public in order to prevent the spread of the coronavirus (COVID-19), in Athens, Greece, November 3, 2020. / Πρώτη μέρα εφαρμογής μέτρου του κλείσιματος καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης στo πλαίσιo των νέων μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορωναϊού (COVID-19), Αθήνα, 3 Νοεμβρίου, 2020.

Με ανησυχητικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διασπορά του κοροναϊού στη χώρα μας με τα κρούσματα και τους διασωληνομένους να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, οδηγώντας το σύστημα υγείας εκτός ορίων, με την Αττική να έχει δεχτεί το μεγαλύτερο χτύπημα. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας είναι πως το τελευταίο μόνο εικοσιτετράωρο σημειώθηκε «μαύρο» ρεκόρ ημερήσιων θανάτων λόγω για το 2021, με τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών σε ΜΕΘ να εκτινάσσεται σε πρωτοφανή επίπεδα από την έναρξη της πανδημίας. Την ίδια στιγμή, τα κρούσματα εκτοξεύτηκαν σε αριθμούς πάνω από 3.000, επιβεβαιώνοντας όσους λένε ότι διανύουμε το πικ του τρίτου κύματος της πανδημίας. Τηλεργασία : Τέσσερα «αντίδοτα» στην αποξένωση Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο την πίεση στο σύστημα υγείας, το οποίο τις τελευταίες ημέρες «παλεύει» να σταθεί όρθιο και να ανταποκριθεί στις πιεστικές ανάγκες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι με το τρίτο κύμα της πανδημίας ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ θα φτάσει ακόμα και τους 800, πριν αρχίσει η αποκλιμάκωση. Μάλιστα, αυτό επιβεβαίωσε και ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, ο οποίος μιλώντας στο MEGA προέβλεψε ότι ο αριθμός των θανάτων μέχρι το τέλος του Απρίλη θα φτάσει τους 9.000. Τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν παρά να «τροποποιήσουν» το κυβερνητικό σχέδιο για έξοδο από το lockdown και το restart της οικονομίας. Σε αυτό αναφέρθηκε ο Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής του υπουργείου Υγείας, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στο MEGA. Ο κ. Γώγος άφησε ανοιχτό το «παράθυρο» για αλλαγή στρατηγικής, τουλάχιστον όσον αφορά στα περιοριστικά μέτρα. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας στρατηγικής, με βάση τον καιρό και τα τεστ, επισήμανε ότι ο καιρός είναι σύμμαχος, καθώς στρέφουμε τον κόσμο από τα σπίτια, από τους κλειστούς χώρους, έξω, γιατί στους εξωτερικούς χώρους ο κόσμος κολλάει πολύ λιγότερο. Όπως έχει ξεκαθαριστεί επανειλημμένα στόχος τόσο στο κυβερνητικό, όσο και στο επιστημονικό επιτελείο είναι το Πάσχα να το περάσουμε όσο πιο «ελεύθεροι» γίνεται, δεδομένης και της τεράστιας ψυχολογικής κούρασης των πολιτών. Εφιαλτική πρόβλεψη για 9.000 θανάτους «Προβλέπω ότι μέχρι τέλος Απριλίου θα προσεγγίσουμε και θα υπερβούμε τις 9.000 θανάτους συνολικά, που σημαίνει ότι θα έχουμε άλλους 1.500 θανάτους μέχρι τέλος Απριλίου» είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης. Σχετικά με τους διασωληνωμένους, τα στοιχεία είναι πιο ήπια, αφού το ταβάνι φαίνεται να φτάνει στους 750. «Ακραίες τιμές τους ανεβάζουν μέχρι τους 800. Ελπίζω ότι θα σταματήσουμε εκεί». «Αργή η αποκλιμάκωση» Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε πως από την άλλη πλευρά τα κρούσματα μειώνονται με αργό ρυθμό. «Θα έχουμε μία αιχμή αυτήν την εβδομάδα, ίσως να δούμε και άλλα ψηλά νούμερα την άλλη εβδομάδα. Εν συνεχεία θα αρχίσει μια αργή αποκλιμάκωση» είπε χαρακτηριστικά. Με αυτά τα στοιχεία, οποιαδήποτε συζήτηση για άρση των μέτρων πάει για τα μέσα Απριλίου ξεκαθάρισε. «Θα οδηγηθούμε σε άρση των μέτρων ή τουλάχιστον κάποιων μέτρων μετά τις 20 του Απρίλη». Με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία, με τη διενέργεια καθημερινών τεστ. «Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία το γεγονός, καθότι πιστεύω ότι είναι το τελευταίο σοβαρό πανδημικό κύμα. Οι εμβολιασμοί προχωρούν πάρα καλά» κατέληξε ο καθηγητής. «Μικρή άρση περιορισμών στις 5 Απριλίου» Από την πλευρά του, μικρή άρση των μέτρων στις 5 Απριλίου βλέπει ο κ. Γώγος. «Κοιτάμε αυτά τα θέματα, την ερχόμενη εβδομάδα, θα τα δούμε, και ελπίζω να καταφέρουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε κάποια μικρή άρση περιορισμών στις 5 Απριλίου και να δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα. Θα δούμε σαφώς τα επιδημιολογικά δεδομένα για να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και λιανεμπόριο» διευκρίνισε. «Μακάρι να μπορέσουν να γίνουν και τα δύο μαζί, ίσως θα μπορέσει να ξεκινήσει μια εβδομάδα πριν ένα από τα δύο και να ακολουθήσει το δεύτερο. Το θέμα είναι να δούμε καλύτερα δεδομένα, καλύτερη κατάσταση στο ΕΣΥ και μικρότερο επιπολασμό» τόνισε ο κ. Γώγος. Η άρση μέτρων θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφώς αυστηρότερη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας γιατί θα πάμε πάλι πίσω υπογράμμισε. Εμπόριο με click away Έκανε λόγο αρχικά για άνοιγμα στο εμπόριο με click away «για να δούμε πώς πάει η κατάσταση για να ακολουθήσει μετά ένα λίγο καλύτερο άνοιγμα» και «άνοιγμα σχολείων με self test και με δεδομένο ότι έχουμε καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και περισσότερες κλίνες στο ΕΣΥ». «Απ’ τη μια έχουμε πίεση στο σύστημα της οικονομίας, κούραση του κόσμου, δυσκολία στην τήρηση των μέτρων που υπάρχουν, έχουμε πολλά τεστ, αυτό είναι απ’ τα θετικά… Από την άλλη έχουμε ένα μεταλλαγμένο στέλεχος που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, αφετέρου έχουμε μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σ’ αυτά. Όταν λοιπόν μιλάμε για άνοιγμα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ καλά το δεύτερο κομμάτι που συζητάγαμε πριν, δηλαδή τα νοσοκομεία μας, την πίεση στο ΕΣΥ. Αν αυτό αρχίσει και χαλαρώνει, και αρχίσουμε και βλέπουμε περισσότερα εξιτήρια περισσότερες ελεύθερες κλίνες COVID αλλά και ΜΕΘ κλίνες COVID, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε, και σχετικά σύντομα, σε κάποια άρση». «Μην κοιτάμε μόνο τα κρούσματα…» Όπως επισήμανε ο καθηγητής «μην κοιτάμε μόνο τα κρούσματα. Αν κάνουμε 100.000 τεστ πιθανώς να έχουμε και πολλά κρούσματα. Σημασία πόσες εισαγωγές έχουμε, πόσα σοβαρά κρούσματα είναι ανάμεσα στις εισαγωγές… ξέρουμε ότι έχουμε 17% ελάφρυνση των εισαγωγών, έχουμε πολλές διαθέσιμες κλίνες πια και με τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα… Όσες περισσότερες κλίνες έχεις διαθέσιμες τόσο ευκολότερες είναι να αρχίσεις να ελέγχεις την κατάσταση γιατί παραμένουν με τα εξιτήρια περισσότερες κλίνες για οτιδήποτε συμβεί». Διώρυγα του Σουέζ : Πώς προσπαθούν να αποκολλήσουν το σφηνωμένο Ever Given Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share