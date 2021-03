Ο «κεραυνός» του Μέσι το καλύτερο γκολ της εβδομάδας στο Champions League

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να μην κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League καθώς αποκλείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο η εμφάνιση της στο Παρίσι άφησε πολλές υποσχέσεις στους «μπλαουγκράνα» φιλάθλους.

Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν ήταν η καλύτερη ομάδα στο Parc de Princes και θα μπορούσε να είχε πάρει τουλάχιστον τη νίκη, εάν ήταν πιο αποτελεσματική μπροστά από τον Κέιλορ Νάβας. Όπως και να έχει, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να σκοράρει και μάλιστα το έκανε με έναν φοβερό τρόπο.

Ο «κεραυνός» του Αργεντινού δεν άφησε κανένα περιθώριο στον τερματοφύλακα της Παρί και δικαίως ανακυρήχθηκε ως το καλύτερο της δεύτερης εβδομάδας της φάσης των «16» του Champions League!

Messi’s long-range strike vs. PSG is named UEFA Goal of the Week 🚀

