Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, όπου μεταξύ άλλων συζήτησαν το Κυπριακό και θέματα της Ανατ. Μεσογείου, με τον πρώτο να συντηρεί την προκλητική ρητορική κατά της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο τούρκος πρόεδρος χαιρέτισε τις πρόσφατες προσπάθειες της Βρετανίας σχετικά με το Κυπριακό, σημειώνοντας παράλληλα ότι η λύση των δύο κρατών θα δημιουργήσει μια win-win κατάσταση και για τα δύο μέρη στο νησί, καθώς και νέες ευκαιρίες για περιφερειακή συνεργασία για όλους τους άλλους.

Παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία διατηρεί εποικοδομητική στάση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, όπως και στην Κύπρο, και επανέλαβε τη δέσμευσή του για ηρεμία και για συνέχιση των διερευνητικών επαφών «παρά τις προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις της Ελλάδας».

Νωρίτερα, θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου έθεσε εκ νέου η Άγκυρα, με το υπουργείο Άμυνας να εμμένει στην προκλητική ρητορική και να αναφέρει πως η Ελλάδα έστειλε και επιθετικά σκάφη στο Καστελλόριζο.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το τουρκικό υπουργείο αναφέρει πως «η Ελλάδα έχει πολεμικά πλοία στα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έχει στείλει επιθετικά σκάφη στο Καστελλόριζο, κοντά στην Τουρκία».

