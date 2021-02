Το 3o Athens Fashion Film Festival αρχίζει!

To 3o Athens Fashion Film Festival, μια (εξ ολοκλήρου διαδικτυακή λόγω των συνθηκών) γιορτή του σινεμά και της μόδας αρχίζει επισήμως σήμερα με πολλές εξαιρετικές προβολές και πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες για την πρόσβαση στις προβολές μπορεί να βρει κανείς στο site www.athensfff.com, πηγαίνοντας στο tab ONLINE SCREENINGS (εκεί υπάρχουν όλες οι οδηγίες), ενώ οι διαδικτυακές συζητήσεις (για τις οποίες βρίσκει κανείς info πάλι στο site, στο tab INITIATIVES) θα πραγματοποιηθούν στο κανάλι του φεστιβάλ στο YouTube .

Το κυρίως πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ περιλαμβάνει περισσότερες από 200 μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες χωρισμένες και θεματικές ενότητες αλλά και ξεχωριστά τμήματα όπως το Ελληνικό Διαγωνιστικό με δημιουργίες ελλήνων σκηνοθετών και καλλιτεχνών, το αφιέρωμα «Touch Me Not», με ταινίες που μας θυμίζουν την σχεδόν χαμένη αίσθηση του αγγίγματος, ταινίες που συνδέονται με το τμήμα «Design in Film», το «7 Women, 7 Men» που περιλαμβάνει fashion films σπουδαίων σκηνοθετών όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Γουές Αντεροσν ή η Ανιές Βαρντά και το «Biographies» μια σειρά από ντοκιμαντέρ αφιερωμένα σε κορυφαίες προσωπικότητες της μόδας και του στιλ. Όλες οι μικρού μήκους ταινίες είναι δωρεάν για το κοινό, προσβάσιμες με γεωγραφικό περιορισμό στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο και προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους. Οι μεγάλου μήκους ταινίες θα είναι επίσης δωρεάν για το κοινό αλλά με γεωγραφικό περιορισμό προβολής στην Ελλάδα και με ελληνικούς υπότιτλους. Διευκρινίζουμε ότι για τις ταινίες «The Best Years» του Γκαμπριέλε Μουτσίνο, «Mucha: The Story of an Artist who Created a Style» του Ρομάν Βαρβά και «Pickpocket» του Ρομπέρ Μπρεσόν, θα ισχύσει μέγιστο όριο στις 500 θεάσεις μέσα στο πενθήμερο του φεστιβάλ, χωρίς δυνατότητα προκράτησης. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 25 / 2 στις 11.00 το πρωί μέχρι και την 1η Μαρτίου στις 23: 59. Όλο το περιβάλλον της πλατφόρμας είναι στα αγγλικά.

Οι συζητήσεις θα μεταδίδονται ζωντανά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά. Ειδικά όσον αφορά στις συζητήσεις του Design In Film (Παρασκευή 26/2 – Κυριακή 28/2), το live chat θα είναι ανοιχτό, ώστε το κοινό να μπορεί να καταθέσει ερωτήσεις προς τους ομιλητές, για να απαντηθούν στο τέλος της συζήτησης κατά τη διάρκεια του Q&A. Η μετάδοση της κάθε συζήτησης θα ξεκινάει την προκαθορισμένη μέρα και ώρα που έχει ανακοινωθεί από το φεστιβάλ και το link που θα παραπέμπει στη ζωντανή μετάδοση θα ανεβαίνει ταυτόχρονα στα social media του φεστιβάλ, για να διευκολύνει την πρόσβασή των χρηστών. Τα Βραβεία του φετινού 3ου Athens Fashion Film Festival, σε 15 διαφορετικές κατηγορίες, θα ανακοινωθούν την 1η Μαρτίου, σταδιακά και καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, στο site και στα social media του φεστιβάλ.

Το Βήμα είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τη Λούσι Γιέομανς, πρώην Διευθύντρια Σύνταξης του βρετανικού Harper’s Bazaar και του NET-A-PORTER, και δημιουργού, ιδρύτριας και co-CEO του περίφημου virtual styling game app, DREST. Πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα στον κόσμο που φιλοξενεί μια καινοτόμα συνέργεια μεταξύ της μόδας και του gaming, ένα fashion game app, όπου ο χρήστης μπορεί να κάνει styling σε γνωστά μοντέλα ή στο δικό του avatar, χρησιμοποιώντας original δημιουργίες όλων των luxury fashion brands του πλανήτη. Πρόσφατα, το DREST λάνσαρε styling games σε συνεργασία με τον οίκο Gucci και με τη Warner Bros., με αφορμή τo release της ταινίας “Wonder Woman 1984”. Ρωτήσαμε τη fashion industry expert, η οποία θα δώσει στις 26/2, στις 12.30, μια ομιλία με τίτλο «Videogames and Fashion: Virtual apps as a new brand experience», πώς πιστεύει ότι θα επηρεάσει η πανδημία τη βιομηχανία της μόδας: «Η πανδημία σίγουρα επιτάχυνε την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της μόδας. Διάβασα πρόσφατα μια μελέτη της εταιρείας McKinsey που έλεγε ότι 10 χρόνια προσαρμογής στο e-commerce συμπιέστηκαν σε μόλις τρεις μήνες το περασμένο έτος. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι οι νεότερες γενιές (gen-Z και Alpha) ψωνίζουν πολύ πιο ολιστικά σε σχέση με τους millennials. Η εμπειρία τους καθοδηγεί και θέλουν να επενδύουν σε brands με τα οποία έχουν ήδη αναπτύξει κάποια δυνατή σχέση, επομένως θα συνεχίζουν να αγοράζουν ρούχα και αξεσουάρ από φυσικά καταστήματα, pop-up stores, ανεξάρτητες μπουτίκ καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες και σίγουρα θα γίνουμε μάρτυρες της αυξανόμενης χρήσης του social, live-streamed και gamified shopping. Η τεχνολογία έχει δώσει λύσεις στα brands, ενθαρρύνει τις νέες ανακαλύψεις, παρέχει στους καταναλωτές αμέτρητες επιλογές και υπόσχεται απίστευτο reach και ταχύτητα δεδομένων. Νομίζω πως το εικονικό ντύσιμο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ως τάση, αποτελεί ένα μέσο για δημιουργική αυτο-έκφραση για πολλούς ειδικά για τους νεότερους. Όμως όλα αυτά θα βλάψουν την αγάπη μας για την αληθινή μόδα; Πιστεύω και ελπίζω ολόψυχα πως όχι. Τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με την αίσθηση του να βγεις φορώντας ένα υπέροχο τζάκετ του οίκου Gucci ή πάνω σε ψηλοτάκουνα της Prada τα οποία είχες σταμπάρει από τότε που τα είδες στην πασαρέλα. Πρέπει επίσης να κάνουμε τη μόδα πιο βιώσιμη, επομένως αυτό που με ιντριγκάρει πολύ είναι το πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Η ιδέα ότι ως καταναλωτής μπορείς να δοκιμάσεις διάφορους συνδυασμούς προτού αγοράσεις κάτι, το λεγόμενο style before you buy, θα φέρει επανάσταση, είτε αυτό σημαίνει το να δεις πώς ένα φόρεμα ταιριάζει στον σωματότυπο ή την απόχρωση της επιδερμίδας σου, είτε να πειραματιστείς με το πώς θα ταίριαζε με άλλα κομμάτια ή αξεσουάρ. Το DREST παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να κάνουν αυτό ακριβώς. Μπορούν να πειραματιστούν με τα προϊόντα ψηφιακά προτού τα αγοράζουν από τους συνεργάτες μας, το Farfetch ή τον οίκο Christian Louboutin».

Όσον αφορά την προσωπικότητα που ξεχωρίζει ως style icon: «Δύσκολη η απάντηση σε αυτή την ερώτηση σε μια εποχή αποθέωσης του casual αλλά θα πρέπει να μιλήσω για την Τρέισι Ελις Ρος. Ειναι φυσικά μια γυναίκα καταξιωμένη σε κάθε ιδιότητά της, ηθοποιός, τραγουδίστρια, παραγωγός, σκηνοθέτρια, ακτιβίστρια, αλλά η γοητεία της, η γενναιοδωρία της και η αίσθηση που δίνει ότι το διασκεδάζει τόσο πολύ σε ό,τι κι αν κάνει στη ζωή και τα επαγγελματικά εγχειρήματα της είναι χαρακτηριστικά που αντανακλώνται στις τολμηρές, φανταχτερές, γεμάτες ζωτικότητα στυλιστικές επιλογές της και που την κάνουν να ξεχωρίζει. Κανένα χρώμα δεν είναι υπερβολικά έντονο, κανένα τελείωμα υπερβολικά περίτεχνο, καμία σιλουέτα υπερβολικά exaggerated όταν φοράει κάτι. Κάθε σύνολο φωτίζεται από το ζεστό χαμόγελο της. Δεν φοβάται να περάσει καλά και ο δυναμισμός, η ενσυναίσθηση, η ευφυία, ο αισθησιασμός και η αγνή χαρά που μεταδίδει στους γύρω της είναι απλώς καταπληκτικά».