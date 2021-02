Τρεις ημέρες μετά την άφιξη του τελευταίου απεσταλμένου της στον Άρη, η NASA δημοσίευσε τη Δευτέρα το πολυαναμενόμενο βίντεο της προσεδάφισης του Perseverance, της πιο επικίνδυνης φάσης μιας αποστολής που θα αναζητήσει ενδείξεις ζωής στον κόκκινο πλανήτη.

Μέχρι σήμερα οι υπεύθυνοι της αποστολής στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια είχαν δημοσιοποιήσει μόνο μια φωτογραφία της πολύπλοκης επιχείρησης, τραβηγμένη από κάμερα GoPro στην ιπτάμενη πλατφόρμα που κατέβασε απαλά το ρομπότ στην αρειανή επιφάνεια.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021