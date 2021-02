Ηταν μια είδηση που δεν την περίμενε κανείς. Ο Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon, της εταιρείας που ίδρυσε πριν από περίπου 27 χρόνια σε ένα γκαράζ στο Σιάτλ και η οποία εξελίχθηκε σε έναν επιχειρηματικό κολοσσό αξίας 1,7 τρισ. δολαρίων. Ο 57χρονος κροίσος θα αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου, ενώ στον θώκο του CEO θα βρεθεί κατά πάσα πιθανότητα ο σημερινός επικεφαλής της AWS (Amazon Web Services) Αντι Τζάσι. Ο Μπέζος θεωρούνταν έως πρόσφατα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μέχρι που τον ξεπέρασε ο Eλον Μασκ. Η περιουσία του ανέρχεται σήμερα στα 192 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι 1,3 εκατομμύρια υπάλληλοι της Amazon δεν πρόκειται φυσικά επί της ουσίας να χάσουν το αφεντικό τους. Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Μπράιαν Ολσάφσκι, είπε σε δημοσιογράφους ότι «ο Τζεφ δεν πάει πουθενά. Πρόκειται απλώς για μια εσωτερική αναδιάρθρωση τού ποιος κάνει τι». Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Amazon πριν από λίγες ημέρες δημοσιοποίησε το αρχιτεκτονικό σχέδιο για τα κεντρικά γραφεία της που τελούν υπό κατασκευή στο Αρλινγκτον της Βιρτζίνια, ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο σε μορφή έλικας που θα ονομάζεται – τι άλλο; – The Helix.

Dolce vita και φιλανθρωπία

Φυσικά και δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπέζος να μην επιβλέπει στενά κάθε κίνηση της εταιρείας του, ενώ όσοι υπέθεσαν ότι θα κάνει μόνο ντόλτσε βίτα με τη νέα του σύντροφο, Λόρεν Σάντσεζ, για χατίρι της οποίας πήρε διαζύγιο με την επί 26ετία σύζυγό του Μακένζι Σκοτ, μάλλον έχουν πέσει έξω. Διότι ο ευρηματικός entrepreneur θα έχει πλέον τη δυνατότητα να δώσει λίγη βαρύτητα και στις υπόλοιπες ασχολίες του: «Δεν είχα ποτέ άλλοτε τόση ενέργεια, αυτή η κίνηση δεν σχετίζεται με κάποιου είδους απόσυρση. Σκοπεύω να εστιάσω την προσοχή μου σε νέα προϊόντα και πρωτοβουλίες στις οποίες δεν είχα μέχρι τώρα την ευκαιρία να συγκεντρωθώ. Είμαι πολύ παθιασμένος με τον αντίκτυπο που θεωρώ ότι θα μπορούσαν να έχουν» ανέφερε άλλωστε σε πρόσφατη δήλωσή του.

Τέσσερις είναι οι βασικοί οργανισμοί με τους οποίους όλοι εικάζουν ότι θα ασχοληθεί ο Μπέζος. Ο ένας έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και λέγεται Day One Fund. Ο Τζεφ Μπέζος δεν έχει ακόµη υπογράψει το Giving Pledge, µια πρωτοβουλία που εµπνεύστηκαν ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γουόρεν Μπάφετ προκειµένου να πείσουν τους µεγιστάνες του 21ου αιώνα να δεσµευτούν ότι θα δωρίσουν τουλάχιστον τη µισή τους περιουσία σε φιλανθρωπίες, και µέχρι πρόσφατα ήταν ο µόνος από τους πέντε πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσµο που δεν είχε διακριθεί για την ανθρωπιστική δράση του. Την περασµένη χρονιά, ωστόσο, βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας, µε δωρεές που ξεπέρασαν τα 10 δισεκατοµµύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση, η τέως σύζυγός του, η οποία µοίρασε 5,7 δισεκατοµµύρια δολάρια σε διάφορους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Το Bezos Day One Fund συγκεντρώνει προς το παρόν χρήματα που διοχετεύονται σε σκοπούς για την οικονομική στήριξη αστέγων και διευκολύνουν την πρόσβαση σε καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα. Αφορμή για τη συγκεκριμένη επιλογή ήταν η οργάνωση Mary’s Place, την οποία έβλεπε ο Μπέζος να δραστηριοποιείται στο Σιάτλ με μότο «κανένα παιδί δεν κοιμάται έξω».

Από τη Γη στο Φεγγάρι

Ολοι φυσικά περιμένουν να δουν πόσο ενεργά θα εμπλακεί και με την εταιρεία Blue Origin, η οποία στοχεύει στο να γίνουν φθηνότερα και πιο προσβάσιμα τα διαστημικά ταξίδια χάρη στην κατασκευή επαναχρησιμοποιούμενων οχημάτων και πιο αποδοτικού εξοπλισμού. Με σύνθημα τη λατινική φράση Gradatim Ferociter που σημαίνει στα ελληνικά «σταδιακά σφοδρά», αυτό το διάστημα κάνει δοκιμές για την προσσελήνωση ενός οχήματος που θα λέγεται Blue Moon και υπολογίζει να κάνει την πρώτη της αποστολή το 2024. Αντίπαλός του στην κούρσα για την κατάκτηση του Διαστήματος από ιδιώτες (και για τα βαρύτιμα συμβόλαια με τη ΝΑSΑ) είναι ο Ελον Μασκ και η SpaceX. Το πάθος του για το Διάστημα το είχε εκφράσει από πολύ νέος, πάντως, από τότε που πήγαινε στο Λύκειο. Δεν επιθυμούσε ωστόσο να γίνει αστροναύτης – όπως θα περίμενε κανείς. Είχε μάλιστα διακριθεί για τις μαθητικές του επιδόσεις και όταν αποφοίτησε, το 1982, η εφημερίδα «Miami Herald» τού ζήτησε να της δώσει μια συνέντευξη. Ο τότε 18χρονος Μπέζος δήλωσε με μεγάλη σοβαρότητα ότι σκόπευε να φτιάξει ξενοδοχεία, πάρκα αναψυχής και αποικίες για 2 ή 3 εκατομμύρια ανθρώπους τα οποία θα βρίσκονταν σε τροχιά στο Διάστημα. Ο τελικός σκοπός του θα ήταν να εκκενωθεί η Γη ώστε να μπορέσει να σωθεί από απειλές όπως η αποστράγγιση φυσικών πόρων. Σύμφωνα με το όραμά του, ο πλανήτης μας θα μετατρεπόταν σε ένα επισκέψιμο αξιοθέατο.

Με βάση τις τότε ανησυχίες του γίνεται ξεκάθαρο ότι ένα από τα μείζονα ζητήματα της εποχής μας, η κλιματική κρίση, δεν θα μπορούσε να τον αφήσει αδιάφορο. Πέρυσι ανακοίνωσε ότι είναι υπεύθυνος για ένα νέο εγχείρημα που λέγεται Bezos Earth Fund. Με αρχικό κεφάλαιο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα ενισχύσει οικονομικά επιστήμονες, ακτιβιστές και ΜΚΟ που προσπαθούν να αναστρέψουν τη ζημιά που έχει γίνει στο φυσικό περιβάλλον. Σε ποστ που ανέβασε στο Instagram με τη φωτογραφία της Γης, ο Μπέζος σημείωσε σχετικά: «Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας. Θέλω να συνεργαστώ με άλλους ώστε να ενδυναμώσουμε τους ήδη υπάρχοντες τρόπους και να εξερευνήσουμε νέες μεθόδους που θα μας βοηθήσουν να παλέψουμε ενάντια στις συγκλονιστικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτόν τον πλανήτη που όλοι μοιραζόμαστε. Αυτή η παγκόσμια πρωτοβουλία θα χρηματοδοτήσει επιστήμονες, ακτιβιστές και ΜΚΟ σε κάθε σοβαρή προσπάθεια που προσφέρει μια αληθινή πιθανότητα να διατηρηθεί και να προστατευθεί ο φυσικός κόσμος. Μπορούμε να σώσουμε τη Γη. Θα χρειαστεί συλλογική δράση από τις μεγάλες εταιρείες, τις μικρές επιχειρήσεις, τα κράτη, τους παγκόσμιους οργανισμούς και τον καθένα μας ξεχωριστά. Η Γη είναι το ένα πράγμα που είναι κοινό για όλους μας – ας την προστατέψουμε, όλοι μαζί». Τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωσε τους πρώτους 16 ωφελούμενους από το ταμείο του. Συνολικά θα λάβουν 791 εκατομμύρια δολάρια – στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και το WWF, το οποίο θα λάβει 100 εκατομμύρια δολάρια.

Media & real estate

Μια άλλη ενασχόληση την οποία ίσως βρει ενδιαφέρουσα είναι και αυτή με τη φημισμένη εφημερίδα «Washington Post», υπεύθυνη για την αποκάλυψη του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ, την οποία είχε αγοράσει το 2013 έναντι 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Αρκετοί πιστεύουν ότι την έσωσε, προσαρμόζοντάς την στην ψηφιακή εποχή έπειτα από δεκαετίες παρακμής. Αυτό πάντως που φοβόντουσαν ορισμένοι συντάκτες δεν συνέβη, καθώς δεν παρενέβη καθόλου στο περιεχόμενο του εντύπου, ούτε ζήτησε να προωθηθεί η δική του ατζέντα. «Δεν ήξερα τίποτα από εφημερίδες, ήξερα όμως κάτι λίγα για το Internet» είχε πει τότε σε συνέντευξή του. Υπάρχει βέβαια πάντα η πιθανότητα να βρει τον χρόνο να χαρεί λίγο περισσότερο και τα ακίνητά του. Σε 650 εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται η συνολική αξία των σπιτιών του στις ΗΠΑ. Μεταξύ των πρόσφατων αποκτημάτων του συγκαταλέγεται ένα condo τριών ορόφων στο 212 της Πέμπτης Λεωφόρου, ακριβώς απέναντι από τo Madison Square Park στο Μανχάταν, ενώ λίγο πριν από την πανδημία αγόρασε από τον Ντέιβιντ Γκέφεν μια ασύγκριτης χλιδής έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς αντί 165 εκατομμυρίων δολαρίων. Το διαμάντι στο στέμμα του πορτφόλιό του ίσως να αποτελεί η υπέροχη κατοικία της οποίας είναι ιδιοκτήτης και βρίσκεται στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, στη hip και εξόχως ακριβή γειτονιά Kalorama. Οποιος πάντως θαυμάζει αρκετά τον Μπέζος θα μπορούσε να διαβάσει το βιβλίο του που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από το Harvard Business Review Press, λέγεται «Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos» και αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο στη χρήση του γραπτού ή του προφορικού λόγου για να γίνεις πάρα πολύ πλούσιος.