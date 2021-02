A man checks documents of a woman, outside a vaccination centre, in New Delhi, India, February 13, 2021. REUTERS/Adnan Abidi

Πρόκειται ή για ένα μικρό «θαύμα» ή για μια ανεξήγητη εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβληματίζονται έντονα για τα όσα συμβαίνουν αναφορικά με την Covid-19 στην Ινδία – τη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, η οποία έχει αναφέρει επισήμως 11 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 155.000 θανάτους. Όπως σημειώνει σε σχετικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Associated Press, μετά τον Σεπτέμβριο και ενώ το δεύτερο κύμα είχε αρχίσει να εκδηλώνεται σε πολλές χώρες και περιοχές του κόσμου, στην Ινδία η πορεία έμοιαζε να είναι αντίστροφη: Άρχισε να καταγράφεται μια σταδιακή αποκλιμάκωση τόσο των νέων κρουσμάτων όσο και των θανάτων, αφήνοντας τους πάντες να αναρωτιούνται γιατί και πώς. Μήδεια : Συνεχίζει την επέλασή της στη χώρα – Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες [χάρτες] Η σύγκριση ειδικά του τελευταίου τριμήνου είναι εντυπωσιακή: Ενώ τον Νοέμβριο – όταν τα επίσημα κρούσματα είχαν φτάσει στα 9 εκατομμύρια – το 90% των κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ στο Νέο Δελχί ήταν πλήρεις, την περασμένη εβδομάδα το ποσοστό πληρότητας ήταν μόλις στο 16%. Παράλληλα, ενώ κατά την κορύφωση της πανδημίας ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων ξεπερνούσε τις 100.000 σήμερα είναι κοντά στο ένα δέκατο. Τα πιθανά σενάρια Προφανώς, η παραπάνω εικόνα δεν μπορεί να αποδοθεί στα εμβόλια, καθώς η Ινδία είναι πολύ πίσω σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και, φυσικά, το Ισραήλ. Πού οφείλεται, τότε; «Στις αγροτικές περιοχές υπάρχει μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα, οι άνθρωποι εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους και τα σπίτια αερίζονται πολύ περισσότερο», δήλωσε ο δρ. Σρίναθ Ρέντι, πρόεδρος του Ιδρύματος Δημόσιας Υγείας της Ινδίας. Άλλοι θεωρούν πως στη χώρα έχει επιτευχθεί ήδη ένας βαθμός ανοσίας της αγέλης, καθώς τα πραγματικά κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από τα επίσημα. Για να ενισχύσουν δε τον ισχυρισμό τους, παραπέμπουν σε πρόσφατη έρευνα που έδειξε ότι 270 εκατομμύρια Ινδοί – δηλαδή ο ένας στους πέντε – διαθέτουν ήδη αντισώματα στον κορωνοϊό, κάτι που σημαίνει πως έχουν ήδη νοσήσει. Μια ακόμη άποψη παραπέμπει στη γενικότερη υγειονομική κατάσταση στη χώρα. Όπως λένε όσοι την υποστηρίζουν, στη διάρκεια του βίου τους και μάλιστα από τα παιδικά τους χρόνια, οι Ινδοί εκτίθενται σε τόσο πολλές ασθένειες και ιούς – χολέρα, τύφο, φυματίωση κ.λπ – ώστε αναπτύσσουν ένα πολύ ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, που τους προφυλάσσει σε σαφώς μεγαλύτερο βαθμό και από την Covid-19. «Εάν ο κοροναϊός ελεγχθεί και περιοριστεί στη μύτη και τον λαιμό, προτού φτάσει στους πνεύμονες, δεν θα λάβει σοβαρή μορφή. Η έμφυτη ανοσία βοηθά σε αυτό το επίπεδο, καθώς προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις του ιού και να τον εμποδίσει να φτάσει στους πνεύμονες», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο δρ. Σαχίντ Τζαμίλ, συνεργάτης του πανεπιστημίου της Ασόκα. Προσοχή, μην εφησυχάζετε! Ο ίδιος, πάντως, προειδοποιεί τους πάντες και κυρίως την κυβέρνηση να μην εφησυχάζουν. «Από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε την αιτία (γι' αυτό που συμβαίνει) ενδέχεται να κάνουμε ακουσίως πράγματα τα οποία να οδηγήσουν σε μια αναζωπύρωση (της πανδημίας)», λέει στο AP. «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που έχει την οριστική απάντηση», σημειώνει από την πλευρά της η Βινέετα Βαλ, στέλεχος του Ινστιτούτου Ανοσολογίας. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι εκατομμύρια Ινδοί έχουν επιστρέψει ήδη στην κανονικότητα, χωρίς να δίνουν σημασία στις προειδοποιήσεις. Οι εικόνες κοσμοσυρροής σε πόλεις, αγορές, εστιατόρια ή ακόμη και παραλίες μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Αρκεί να μην το μετανιώσουν κάποια στιγμή – ειδικά καθώς το σύστημα υγείας της χώρας τους είναι τόσο αδύναμο που θα καταρρεύσει εύκολα και γρήγορα. Και τότε…