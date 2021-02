Τα στοιχεία της φύσης λυσσομανούσαν. Δεν χιόνιζε, αλλά ο παγωμένος αέρας «σφύριζε» και έμπαινε μέσα από τις τρύπες. Η θάλασσα άφριζε και κόντευε να γλείψει τις πιο κοντινές σκηνές. Οι ένοικοι πλησίασαν κοντά ο ένας στον άλλον, καθώς ρεύμα δεν υπήρχε για άλλη μια φορά. Κάπως έτσι ήταν το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής στο Καρά Τεπέ.

The temperature is between 1°C – 3°C this evening on the island of #Lesbos since a brutal cold snap started on Sunday. Close to the sea, where the #Mavrovouni temporary tent camp is, it feels even colder due to the strong winds. Like most nights, there is no electricity tonight. pic.twitter.com/bwpdkhNnKx

Και μπορεί να ξημέρωσε με ήλιο τη Δευτέρα, αλλά με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν το 0 όλη μέρα και την κακοκαιρία «Μήδεια» να κινείται ανατολικά, παρόμοια – αν όχι χειρότερη – αναμένεται και η σημερινή νύχτα.

Με την τοποθεσία του προσωρινού Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης να είναι δίπλα στη θάλασσα, οι περίπου 7.500 πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εντός του είναι εκτεθειμένοι στο κρύο με μόνη προστασία τις σκηνές τους, τα λίγα υπάρχοντά τους και τις φωτιές τους.

Η ηλεκτροδότηση στο ΚΥΤ γίνεται σταδιακά ανά πτέρυγα μόνο για οχτώ ώρες την ημέρα και το βράδυ συνήθως κόβεται το ρεύμα – κάτι που δεν αποτέλεσε εξαίρεση και την Κυριακή.

Μοναδική μέριμνα που υπάρχει είναι τα θερμαινόμενα Rubb Hall, μεγάλες σκηνές χωρητικότητας πολλών δεκάδων ατόμων, που διαθέτουν κλιματισμό. Είναι βέβαια αδύνατο να προστατευτούν μέσα στα Rubb Hall οι χιλιάδες του Καρά Τεπέ.

Δεν έχουν ανακοινωθεί άλλα μέτρα προστασίας των προσφύγων ούτε στη Λέσβο ούτε στα άλλα καμπ στη Χίο, τη Σάμο και την Κω.

«Today is super cold» write to me a 14 years old girl living in the camp #KaraTepe with her family. A windy day in #Lesvos , an another day in the cold for 7200 people #Moria2 #Europe pic.twitter.com/vLXzVL7Av9

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι οι πρόσφυγες παραμένουν «φυλακισμένοι» στο ΚΥΤ, καθώς παρά το γεγονός ότι η Λέσβος δεν ανήκει από σήμερα στις κόκκινες περιοχές, για αυτούς εξακολουθεί να ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00, ενώ μπορούν να βγαίνουν έκτος του καμπ μόνο για 3 ώρες την εβδομάδα.

Important! One mistake: You are only allowed to leave #Moria2 for 3 HOURS PER WEEK*. And only one person per family. This also means that not even every person has the right to leave the camp at all.

*Before the curfew, it were also just 4 hours#LeaveNoOneBehind #Karatepe https://t.co/J6dhrYupvZ

