Με τους ήχους του τραγουδιού «My Way» του Frank Sinatra και έπειτα από μια σύντομη αποχαιρετιστήρια τελετή, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάσθηκε στο Air Force One και αποχαιρέτισε την Ουάσιγκτον.

Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι ορισμένοι ηγέτες με αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και δεμένοι με την εξουσία επιλέγουν πάντα το «My Way» ως κύκνειο άσμα όταν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα οφίτσια. Ποιος ξέρει άραγε γιατί; Κατά μία εκδοχή, ίσως τους εμπνέει ο Φρανκ Σινάτρα, ένας περίεργος ζεν πρεμιέ που λάτρεψαν οι γυναίκες, οι πολιτικοί και γενικά οι ισχυροί (νόμιμοι και παράνομοι). Ίσως πάλι να τους εμπνέει ο στίχος του τραγουδιού «I did it my way» και θέλουν να δώσουν το μήνυμα ότι έκαναν αυτό που ήθελαν. Ή μήπως τους εμπνέουν οι στίχοι, όπως «Regrets i’ve had a few, But then again too few to mention», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνουν ότι δεν μετανιώνουν για τίποτα και ότι ελάχιστες τύψεις είχαν για όσα έπραξαν «εν τη βασιλεία τους». Τύψεις που είναι τόσο ασήμαντες που είναι ανάξιες ακόμα και να αναφερθούν.

Αυτό, λοιπόν το τραγούδι επέλεξε ο Τραμπ, αλλά, εάν θυμάστε και ο Γκέρχαρντ Σρέντερ όταν αποχωρούσε από την Καγκελαρία μετά από 7 χρόνια θητείας στο γερμανικό τιμόνι. Ζήτησε τότε από την μπάντα του γερμανικού στρατού να παίξει το «My Way» ακούγοντάς το μπροστά από τη χιονισμένη πόρτα της Καγκελαρίας με δάκρυα στα μάτια. Και κανείς ποτέ δεν έμαθε εάν συγκινήθηκε από τους στίχος του τραγουδιού ή επειδή έφευγε από την εξουσία. Άραγε η Μέρκελ τι τραγούδι θα διαλέξει όταν τελειώσει η θητεία της για να το ακούσει έξω από την Καγκελαρία;

***

Ενώ ο Μπάιντεν αποδείχθηκε πιο… ροκάς. Η Lady Gaga (βραβευμένη με Όσκαρ, αλλά και με πολλά μουσικά βραβεία) τραγούδησε (με χρυσό μικρόφωνο παρακαλώ) κατά την ορκωμοσία του τον εθνικό ύμνο, υπήρξε και μία εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία και αυτή τραγούδησε (ντυμένη στα λευκά) προς τιμήν του νέου Προέδρου και η ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν διάβασε ένα ποίημα.

Στη συνέχεια ο αιδεσιμότατος Σιλβέστερ Μπίμαν, φίλος του Μπάιντεν και του γιου του που έχει φύγει από τη ζωή, έδωσε την ευλογία του. Ευτυχώς που στην Ελλάδα δεν υπάρχει το έθιμο για αποχαιρετιστήρια τραγούδια με συμβολικούς στίχους όταν οι Πρωθυπουργοί εγκαταλείπουν το Μέγαρο Μαξίμου γιατί ποιος ξέρει τι θα ακούγαμε.

***

Η Πρόεδρος εύχεται στο νέο Πλανητάρχη

Την ευχή η θητεία του Τζο Μπάιντεν να επουλώσει τα τραύματα που επέφερε στους θεσμούς η εισβολή στο Καπιτώλιο, εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η Πρόεδρος μετά από πρόσκληση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ παρέστη σε εκδήλωση που οργάνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Αρχαία Αγορά, στο πλαίσιο της καμπάνιας «ΗΠΑ και Ελλάδα: «Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας» με αφορμή την ορκωμοσία του νέου πρόεδρου των ΗΠΑ και της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις.

***

Σήμα για τα 200 χρόνια από τη Βουλή

Και μια και ο λόγος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σας πληροφορώ ότι από χθες η τηλεόραση της Βουλής άρχισε να εκπέμπει έχοντας το σήμα των 200 χρόνων ελληνικού κράτους. Επιπλέον διοργανώνει στην Αίθουσα Τροπαίων εξαιρετική έκθεση με ντοκουμέντα, με το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος, με προσωπικά αντικείμενα ηρώων κτλ. για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση.

***

Καταγγελία – σοκ από τον Κακλαμανάκη

Πάμε τώρα σε όσα συγκλονιστικά αποκαλύπτονται στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο του αθλητισμού: Φρίκη και τίποτα άλλο προκαλούν τα νέα στοιχεία τα οποία κατήγγειλε η Σοφία Μπεκατώρου κατά τη χθεσινή κατάθεσή της στον εισαγγελέα, καθώς κατονόμασε συναθλήτριά της που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν ακόμα ανήλικη. Όπως αποκάλυψε στο MEGA ο ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης, η νέα σοβαρή καταγγελία που έκανε στον εισαγγελέα η Σοφία Μπεκατώρου αφορά μια περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης πριν από 9 χρόνια και αφορά ένα παιδί που ήταν από 11 έως 14 ετών. Ο κ. Κακλαμανάκης είπε ότι το κορίτσι είναι σήμερα 21 ετών και δεν θέλησε να πει άλλες λεπτομέρειες καθώς, όπως είπε, μένει σε περιοχή που η κοινωνία είναι κλειστή και δεν θέλει να το εκθέσει.

***

Τι κατέθεσε η Μπεκατώρου

Τρεις ώρες κατέθετε στον εισαγγελέα η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου. Πέραν της δικής της περίπτωσης η Ολυμπιονίκης φέρεται να κατέθεσε και για άλλη αθλήτρια από τον χώρο της Ιστιοπλοΐας που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη σε βάρος της αθλήτριας αυτής φέρεται να έχει τελεστεί σε χρόνο που το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί.

***

Η πεθερά του Βελόπουλου

Με μια απάντηση (η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως ασυνήθιστη) προς τον Κυριάκο Βελόπουλο ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός τη δευτερολογία του στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επέκταση της κυριαρχίας στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια. «Η επιθυμία σας να συναντήσετε την πεθερά σας ενδεχομένως να είναι τόσο έντονη που να καταφέρετε να ξεπεράσετε τις αναστολές σας για το εμβόλιο» είπε χαριτολογώντας στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. «Το λέω αυτό διότι το ελληνικό αίτημα για χορήγηση πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν πρέπει να ταυτίζεται με την έννοια του υγειονομικού διαβατηρίου» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είχε προηγηθεί η αγωνία του κ. Βελόπουλου εάν θα συναντήσει την πεθερά του στη Γερμανία, εάν τελικά δεν κάνουν το εμβόλιο, λέγοντας: «Εγώ έχω συγγενείς στη Γερμανία, τα πεθερικά μένουν εκεί. Οι γονείς της γυναίκας μου μένουν εκεί. Τι θα γίνει, δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα αυτοί αν δεν κάνουν το εμβόλιο, ή δεν μπορώ να πάω εγώ να τους δω στη Γερμανία»;

***

Όταν τα εξιτήρια ξεπερνούν κατά πολύ τα εισιτήρια

Πρώτα απ΄όλα από το μέτωπο της πανδημίας και του lockdown να σας πω την είδηση που πολλοί περιμένουν. Την 1η Φεβρουαρίου θα ανοίξουν τα σχολεία. Τελικό. Αυτό θα εισηγηθούν την Παρασκευή οι Λοιμωξιολόγοι και βεβαίως η εισήγησή τους θα γίνει από την κυβέρνηση αποδεκτή. Το δεύτερο ενθαρρυντικό νέο που υπάρχει είναι ότι τα εισιτήρια στα νοσοκομεία για τον Covid όλο και μειώνονται. Είναι πολύ λιγότερα των εξιτηρίων. Την Τρίτη για παράδειγμα τα εισιτήρια ήταν 100 και τα εξιτήρια 150. Στο νοσοκομείο αναφοράς «Σωτηρία» δεν έγινε την Τετάρτη καμία εισαγωγή με Covid. Χθες νοσηλεύονταν σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας με Covid 1.600 συνάνθρωποί μας. Και κάτι ακόμα. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αρκετές κενές θέσεις στις ΜΕΘ. Φαίνεται μου λένε οι ειδικοί πως άρχισε να σταθεροποιείται η όλη κατάσταση.

***

Μεγαλύτερο εκλογικό πλαφόν

Στις 28 Ιανουαρίου περνά από ο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκησης. Πέραν της κατάργησης της απλής αναλογικής (και της εισαγωγής ενός ενισχυμένου εκλογικού συστήματος) προβλέπεται και αύξηση του εκλογικού πλαφόν. Ρώτησα αρμοδίως εάν το πλαφόν θα είναι 3% όπως ισχύει και στις εθνικές εκλογές και η απάντηση που πήρα (πάλι αρμοδίως) είναι ότι θα είναι μεγαλύτερο.

***

Οι τούρκοι τον χαβά τους με τις παραβιάσεις

Ενώ σε λίγες ημέρες αρχίζουν στην Κωνσταντινούπολη οι διερευνητικές συνομιλίες Αθηνών- Άγκυρας οι Τούρκοι τον χαβά τους στο Αιγαίο. Νέες υπερπτήσεις στο Αιγαίο πραγματοποίησαν χθες τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση στις 13:41 πάνω από το Στρογγυλό Φούρνων και στις 13:43 πάνω από τους Ανθρωποφάγους στα 20.000 πόδια, ενώ δεύτερο ζεύγος τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από το Στρογγυλό στις 13:43 και τους Ανθρωποφάγους στις 13:44 στα 10.000 πόδια. Να σημειώσω εδώ ότι στα 10.000 πόδια πετούν και τα αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πολιτικών πτήσεων. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

***

Στο τραπέζι και η υποχρεωτική στράτευση στα 18

Μαθαίνω όμως ότι η Πολεμική Αεροπορία σκοπεύει να αναβαθμίσει και τα ελικοφόρα εκπαιδευτικά αεροσκάφη (αυτά που σταθμεύουν στην Καλαμάτα). Επιπλέον μαθαίνω ότι παράλληλα με την οριζόντιά αύξηση της θητείας στους 12 μήνες, προωθούνται και κίνητρα για την ποιοτική θητεία των στρατευμένων. Ενώ, όπως μου λένε από τα επιτελεία, παραμένει στο τραπέζι προς συζήτηση και η υποχρεωτική στράτευση στα 18. Δεν έχει ακόμα αποκλειστεί. Αντιθέτως εξετάζουν όλες τις παραμέτρους οι επιτελείς και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικογένεια, στην κοινωνία και στις Ένοπλες Δυνάμεις.