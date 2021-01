Ολυμπιακός : Η μεγάλη εμφάνιση του Κώστα Σλούκα στο Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ένα τεράστιο διπλό στο Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι στην παράταση και «πάτησε» ακόμη πιο γερά στη μάχη για την οκτάδα.

Οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν μια μεγάλη εμφάνιση, δεν παραδόθηκαν σε καμία στιγμή του ματς και με ηγέτη τον Κώστα Σλούκα άλωσαν την έδρα της Μακάμπι.

Ο έλληνας γκαρντ σε ακόμη ένα παιχνίδι ήταν συγκλονιστικός και σημειώνοντας double double με 21 πόντους και 11 ασίστ οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του Πειραιά σε μία ακόμα εκτός έδρας νίκη.

Δείτε την απίθανη εμφάνιση του Σλούκα στο Ισραήλ:

21pts I 11ast

Leading by example in an OT thriller in Tel-Aviv, it’s what @kos_slou does 🥇 pic.twitter.com/W1YP6F44fA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 13, 2021