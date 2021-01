Μία τρομακτική ημέρα βρίσκεται σε εξέλιξη για την αμερικανική Δημοκρατία, καθώς οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο έχοντας όπλα και αιχμηρά αντικείμενα.

Οι οπαδοί κατευθύνθηκαν προς την αίθουσα συνεδρίασης των νομοθετών για την επικύρωση της νίκη Μπάιντεν.

Η αίθουσα είχε ήδη εκκενωθεί, ενώ πολλοί εργαζόμενοι, νομοθέτες αλλά και ο Μάικ Πενς φυγαδεύτηκαν.

Μια πηγή επιβολής του νόμου είπε στο ABC News πως ακούστηκαν πυροβολισμοί. Είναι άγνωστο εάν υπάρχουν τραυματισμοί. Μία εικόνα που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνουν αξιωματικούς με όπλα.

Το CNN αναφέρει πως μετά από λίγο υπήρξε μία ένοπλη αντιπαράθεση στην μπροστινή πόρτα της αίθουσας της αρχιγερουσίας, ενώ αστυνομικοί τράβηξαν τα όπλα τους σε κάποιον που προσπαθεί να φτάσει μέχρι εκεί.

There’s an armed standoff at the House front door, and police officers have their guns drawn at someone who is trying to reach the front door https://t.co/GgRTsWit0R

— CNN (@CNN) January 6, 2021