Εμβόλιο Pfizer : Αδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης από ΠΟΥ

«Πράσινο φως» στο εμβόλιο των εταιρειών Pfizer/BioNTech έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο ΠΟΥ έδωσε έγκριση για επείγουσα χρήση στο συγκεκριμένο εμβόλιο, το οποίο ήδη κυκλοφορεί σε σειρά χωρών, με πρώτη τη Βρετανία.

Η απόφαση «ανοίγει την πόρτα για τις χώρες να επισπεύσουν τις δικές τους διαδικασίες έγκρισης για την εισαγωγή και διαχείριση του εμβολίου. Επιτρέπει επίσης στη UNICEF και τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας να προμηθεύσουν το εμβόλιο για διανομή σε χώρες που το έχουν ανάγκη».

Για «θετικό βήμα στη διασφάλιση της παγκόσμιας πρόσβασης στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού» έκανε λόγο η αρμόδιος αξιωματούχος Μαριανγκέλα Σιμάο, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη παγκόσμια προσπάθεια για να εξασφαλιστούν προμήθειες που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πληθυσμού.

Οι αρμόδιοι εμπειρογνώμονες έδωσαν την έγκριση αφού επιθεώρησαν τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ποιότητα του εμβολίου και θεώρησαν ότι καλύπτει όλα τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Παρόμοια άδεια έχει δώσει ο ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αλλά και μια σειρά χωρών.

