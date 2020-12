Μαραντόνα – Μέσι : Γκράφιτι των δύο θρύλων σε γήπεδο σάλας στην Αργεντινή

Η «δημιουργία του Αδάμ» όπως δεν την έχετε ξαναδεί.

Αν ο πίνακας αυτός ήταν έργο τέχνης που έχει γράψει ιστορία, αυτό που δημιουργήθηκε σε γήπεδο ποδοσφαίρου σάλας στην Αργεντινή ξεπερνά κάθε φαντασία και προσδοκία.

Πλέον, τα πιτσιρίκια παίζουν υπό το βλέμμα των Μαραντόνα και Μέσι, και το γήπεδο έχει πάρει μια άλλη ομορφιά, γεμάτη ποδοσφαιρική ιστορία που θα περάσει από γενιά σε γενιά.

This football club in Argentina commissioned their own version of Michelangelo’s ‘Creation of Adam’ with Lionel Messi and Diego Maradona 😍🇦🇷 pic.twitter.com/EHZJDHUYzI

— ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2020